"З 23 людей у мене 7 залишилося": окупант на прізвисько "Людоїд" звернувся до мобілізованих (відео)

Російський боєць намагався агітувати якнайшвидше приїжджати в Україну, але зрештою визнав великі втрати окупантів і попередив, що війна перекинеться на територію Росії.

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Російські пропагандисти опублікували ролик, у якому боєць окупаційних військ із позивним "Людоїд" дуже своєрідно агітує мобілізованих їхати на війну в Україну. "Людожер" воює три місяці, у цивільному житті він був директором цвинтаря, і тепер він чекає не дочекається підкріплення, ділячись своїми враженнями.

"Ми всі готові йти вперед, це найголовніше. Ось ми відступаємо зараз, ми всі переживаємо саме через це і стан не дуже. Всі у мене хлопці у відмінному настрої. Ось наступ, треба наступ, — сказав окупант. — Чекаємо, приїжджайте. З 19 числа з 23 людей у мене 7 залишилося. Чекаємо, люди потрібні. Це ресурс найголовніший. Чекаємо на них. Не треба боятися".

При цьому "Людоїд" вирішив натиснути на почуття відповідальності росіян, які підлягають мобілізації, попередивши їх, що війна не закінчиться на території України.

"Це не закінчиться тут, це може продовжитися і там — у нас вдома. Я бачив ці будинки зруйновані, дитячі малюнки, все інше — це може бути в кожного з нас", — сказав він.

Як мобілізація позначається на Росії?

Як повідомлялося раніше, "часткова" мобілізація, що проводиться в Росії, завдає удару по економіці країни у зв'язку з тим, що російська влада не знає, як і ким заміщати фахівців на спорожнілих робочих місцях. За різними оцінками, від 360 тис. до 700 тис. чоловіків покинули РФ, щоб уникнути призову. Передбачається, що в міру оголошення нових хвиль мобілізації кількість втікачів зростатиме.

За даними української розвідки, російські міста виявилися не готовими до масової мобілізації, тому мобілізованих розміщують у будинках без опалення, туалетів і медичної допомоги.

Деякі призвані на службу гинуть ще до перетину кордону. За даними росЗМІ, лише в одному навчальному центрі в Свердловській області вже загинуло троє мобілізованих. Один із них наклав на себе руки, інший — не пережив серцевого нападу, третій — отруївся алкоголем.