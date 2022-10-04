"Из 23 человек у меня 7 осталось": оккупант по кличке "Людоед" обратился к мобилизованным (видео)

Российский боец пытался агитировать быстрее приезжать в Украину, но в итоге признал большие потери оккупантов и предупредил, что война перекинется на территорию России.

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Российские пропагандисты опубликовали ролик, в котором боец оккупационных войск с позывным "Людоед" очень своеобразно агитирует мобилизованных ехать на войну в Украину. "Людоед" воюет три месяца, на гражданке он был директором кладбища, и теперь он ждет не дождется подкрепления, делясь своими впечатлениями.

"Мы все готовы идти вперед, это самое главное. Вот мы отступаем сейчас, мы все переживаем именно из-за этого и состояние не очень. Все у меня ребята в отличном настроении. Вот наступление, нужно наступление, — сказал оккупант. — Ждем, приезжайте. С 19 числа из 23 человек у меня 7 осталось. Ждем, люди нужны. Это ресурс самый главный. Ждем их. Не надо бояться".

При этом "Людоед" решил надавить на чувство ответственности подлежащих мобилизации россиян, предупредив их, что война не закончится на территории Украины.

"Это не закончится здесь, это может продолжиться и там — у нас дома. Я видел эти дома разрушенные, детские рисунки, все остальное — это может быть у каждого из нас", — сказал он.

Как мобилизация сказывается на России?

Как сообщалось ранее, проводимая в России "частичная" мобилизация наносит удар по экономике страны в связи с тем, что российские власти не знают, как и кем замещать специалистов на опустевших рабочих местах. По разным оценкам, от 360 тыс. до 700 тыс. мужчин покинули РФ, чтобы избежать призыва. Предполагается, что по мере объявления новых волн мобилизации, число беглецов будет расти.

По данным украинской разведки, российские города оказались не готовы к массовой мобилизации, поэтому мобилизованных размещают в зданиях без отопления, туалетов и медицинской помощи.

Некоторые призванные на службу гибнут еще до момента пересечения границы. По данным росСМИ, только в одном учебном центре в Свердловской области уже погибло трое мобилизованных. Один из них покончил с собой, другой — не пережил сердечный приступ, третий — отравился алкоголем.