Ми маємо ще місяць: боєць ЗСУ про контрнаступ української армії на сході України

Військовий із позивним "Сват" каже, що ЗСУ треба продовжувати йти вперед, поки окупанти в паніці і не змогли перегрупуватися.

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Український військовий із позивним "Сват" з батальйону "Карпатська Січ" розповів журналістам про контрнаступ армії у Харківській області. Про це повідомляє The New York Times.

58-річний боєць каже, що російські війська в паніці біжать. У відступі вони залишали все: засоби особистої гігієни, шоломи. "Сват" припускає, що на покинутій позиції знаходився спецпідрозділ. Крім речей, вони кинули снайперську гвинтівку та гранатомети.

"У нас є сили, щоб зробити це (йти в контрнаступ). Тому, що зараз вони (ЗС РФ) у паніці, вони реально у паніці", — каже Сват.

Військовий каже, що під час блискавичного контрнаступу вони зазнали мінімальних втрат. У батальйоні загинуло 5 людей унаслідок ракетного удару. "Сват" втратив близького друга під час вибуху на міні. Він отримав струс мозку, а його побратим загинув.

[ + – ] Боєць "Карпатської Січі" під час зачистки Ставків

Частина російських солдатів була налякана та деморалізована. Голодні та невмотивовані вони готові були здатися. Однак були й ті, хто продовжував битися у боях через пропаганду. Окупанти боялися, що ЗСУ їх катуватимуть і вбиватимуть в полоні. Під час контрнаступу його батальйон узяв у полон 23 бійців.

Для контрнаступу є місяць

"Сват" каже, що окупанти продовжуватимуть битися попри поразки на Харківському напрямку. Він називає це слов'янським менталітетом, росіяни боротимуться за загиблих та живих друзів. Водночас ЗСУ все ще не перебувають на піку своєї могутності.

"Перед усіма цими перемогами це був дуже, дуже важкий час. Повільно ми відновлюємося, але ми ще не там. І Росія має багато влади, і вона не обмежена у своїй зброї", — каже боєць.

Також "Сват" вважає, що українська армія має місяць для того, щоб продовжувати наступ. Потрібно діяти, поки ворог у паніці і не встиг перегрупуватись. До того ж наближається зима, яка ускладнить просування, а морози вимагатимуть закупівлю теплого одягу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Захід підготував 5 варіантів відповідей на можливий ядерний удар по Україні. Серед них ядерна атака у відповідь.

Раніше президент Зеленський заявив, що Путін не виживе у разі ядерного удару по Україні.