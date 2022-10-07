У нас есть еще месяц: боец ВСУ о контрнаступлении украинской армии на востоке Украины

Военный с позывным "Сват" говорит, что ВСУ нужно продолжать идти вперед пока оккупанты в панике и не смогли перегруппироваться.

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Украинский военный с позывным "Сват" из батальона "Карпатская Сечь" рассказал журналистам о ходе контрнаступления армии в Харьковской области. Об этом сообщает The New York Times.

58-летний боец говорит, что российские войска в панике бегут. В отступлении они побросали все: средства личной гигиены, шлемы. "Сват" предполагает, что на покинутой позиции находилось спецподразделение. Помимо вещей они бросили снайперскую винтовку и гранатометы.

"У нас есть силы, чтобы сделать это (идти в контрнаступление). Потому что сейчас они (ВС РФ) в панике, они реально в панике", — говорит "Сват".

Военный говорит, что в ходе молниеносного контрнаступление они понесли минимальные потери. В батальоне погибло 5 человек в результате ракетного удара. "Сват" потерял близкого друга при подрыве на мине. Он получил сотрясение мозга, а его побратим погиб.

[ + – ] Боец "Карпатской Сечи" во время зачистки Ставков

Часть российских солдат были напуганы, деморализованы и напуганы. Голодные и немотивированные они готовы были сдаться. Однако были и те, кто продолжал сражаться в боях, из-за пропаганды. Оккупанты боялись, что ВСУ будет их пытать и убивать в плену. В ходе контрнаступления его батальон взял в плен 23 бойца.

Для контрнаступления есть месяц

"Сват" говорит, что оккупанты будут продолжать сражаться несмотря на поражения на Харьковском направлении. Он называет это славянским менталитетом, русские будут бороться за погибших и живых друзей. Вместе с тем ВСУ все еще не находится на пике своей мощи.

"Перед всеми этими победами это было очень, очень трудное время. Медленно мы восстанавливаемся, но мы еще не там. И у России много власти, и она не ограничена в своем оружии", — говорит боец.

Также "Сват" считает, что у украинской армии есть месяц для того, чтобы продолжать наступление. Нужно действовать, пока враг в панике и не успел перегруппироваться. Вдобавок приближается зима, которая усложнит продвижение, а морозы потребуют закупку теплой одежды.

Напомним, по данным СМИ, Запад подготовил 5 вариантов ответов на возможный ядерный удар по Украине. Среди них ответная ядерная атака.

Ранее президент Зеленский заявил, что Путин не выживет в случае ядерного удара по Украине.