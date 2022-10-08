"На час зачистки": окупанти готуються вивезти дітей і старих людей з Херсонської області

"Влада" регіону стверджує, що жителям окупованого регіону варто виїхати в Ростовську область, Краснодарський край і Крим, поки в регіоні "неспокійно".

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Окупаційна адміністрація Херсонської області має намір відправити дітей з батьками та літніх людей, які проживають у тимчасово непідконтрольному українському уряду регіоні, на кілька тижнів до Ростовської області, Краснодарського краю та окупованого Криму. Про це заявив "заступник голови адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов, передає "РИА Новости".

"На час зачистки... периметра вздовж Херсонської і Запорізької областей будемо потихеньку на кілька тижнів запрошувати до Криму, Ростовської області, Краснодарського краю", — сказав помічник окупантів.

Зі свого боку "вріо глави Херсонської області" Володимир Сальдо уточнив, що кожен із трьох регіонів готовий прийняти по десять тисяч осіб із Херсонської і Запорізької областей, оскільки на тимчасово окупованій території "неспокійно".

"Поки що в нас неспокійно, краще нехай хто хоче, буде там. Можливості також надаються для дорослих. До 10 тисяч людей кожен край готовий прийняти", — повідомив гауляйтер.

Зазначимо, що, станом на 20 липня, українській владі було відомо про майже 6 тисяч насильно вивезених до Росії дітей з початку повномасштабної війни. Фокус також писав про те, що станом на квітень 2022 року 500 тисяч українців були насильно депортовані до РФ.

Нагадаємо, вчора російські ЗМІ повідомили про те, як окупаційна адміністрація Запорізької області "депортувала" мешканку непідконтрольної Києву частині регіону за його межі за "дискредитацію органів влади РФ".