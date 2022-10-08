"На время зачистки": оккупанты готовятся вывезти детей и стариков из Херсонской области

"Власти" региона утверждают, что жителям оккупированного региона следует выехать в Ростовскую область, Краснодарский край и Крым, пока в регионе "неспокойно".

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Оккупационная администрация Херсонской области намерена отправить детей с родителями и стариков, проживающих во временно неподконтрольном украинскому правительству регионе, на несколько недель в Ростовскую область, Краснодарский край и оккупированный Крым. Об этом заявил "замглавы администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает "РИА Новости".

"На время зачистки… периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем потихонечку на несколько недель приглашать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край", — сказал пособник оккупантов.

В свою очередь "врио главы Херсонской области" Владимир Сальдо уточнил, что каждый из трех регионов готов принять по десять тысяч человек из Херсонской и Запорожской областей, так как на временно оккупированной территории "неспокойно".

"Пока у нас неспокойно, лучше пусть кто хочет, будет там. Возможности также предоставляются для взрослых. До 10 тысяч человек каждый край готов принять", — сообщил гауляйтер.

Отметим, что, по состоянию на 20 июля, украинским властям было известно о почти 6 тысячах насильно вывезенных в Россию детях с начала полномасштабной войны. Фокус также писал о том, что по состоянию на апрель 2022 года 500 тысяч украинцев были насильно депортированы в РФ.

Напомним, вчера российские СМИ сообщили о том, как оккупационная администрация Запорожской области "депортировала" жительницу неподконтрольной Киеву части региона за его пределы за "дискредитацию органов власти РФ".