Жодного позитиву для Росії: Резніков про масований ракетний обстріл України

За словами міністра оборони, військових цілей не досягнуто, а Україні тепер буде легше пояснювати партнерам, для чого потрібні засоби ППО та ПРО, а також інша зброя.

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Масований ракетний удар по Україні не допоміг досягти Кремлю жодної з поставлених цілей. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у фейсбуці.

Стійкість українського народу разом із майстерністю Сил оборони України змушують окупантів нервувати та помилятися. На думку Олексія Резнікова, удари по мирних українських містах — це гірше, ніж злочин, — це помилка. Помилка, до якої довели Кремль успішні дії ЗСУ. Масований обстріл українських міст для РФ матиме руйнівні наслідки.

Також Резніков виділив три висновки з ракетного удару по Україні:

Росія не досягла жодної військової цілі. Україна ж отримала більше мотивації боротися і перемогти;

Росія своїми діями ще більше доводить, що вони є державою-терористом;

Росія допомогла Україні з вирішенням питання, що Захід не втомився від війни. ЗС РФ продемонстрували, що свідомо створюють гуманітарну кризу в Україні.

Знищення критичної інфраструктури в Україні вплине на всю Європу. Бо сотні тисяч людей, які повернулися, можуть знову бути змушені покинути нашу країну. До того ж руйнування енергосистеми — це не лише опалення, це їжа, вода, каналізація, хвороби та низка інших наслідків. Тому Україні стало легше пояснювати навіщо армії потрібні швидкі постачання ППО та ПРО.

Найближчими днями відбудеться чергове засідання у форматі "Рамштайн" і в штаб-квартирі НАТО, на якому знадобиться "ще менше слів".

Нагадаємо, ЗС РФ витратили до 700 млн доларів на масований удар по Україні. Путін звинуватив Київ у тероризмі та пригрозив Україні "жорсткими відповідями".

У ЄС у відповідь на обстріл анонсували нову зброю Україні.