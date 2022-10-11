Ни одного позитива для России: Резников о массированном ракетном обстреле Украины

По словам министра обороны, военных целей не достигнуто, а Украине теперь будет легче объяснять партнерам, для чего нужны средства ПВО и ПРО, а также другое оружие.

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Массированный ракетный удар по Украине не помог достичь Кремлю ни одной из поставленных целей. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Фейсбуке.

Стойкость украинского народа вместе с мастерством Сил обороны Украины заставляют оккупантов нервничать и ошибаться. По мнению Алексея Резникова, удары по мирным украинским городам — это хуже, чем преступление — это ошибка. Ошибка, к которой довели Кремль успешные действия ВСУ. Массированный обстрел украинских городов для РФ будет иметь разрушительные последствия.

Также Резников выделил три вывода из ракетного удара по Украине:

Россия не достигла ни одной военной цели. Украина же получила больше мотивации сражаться и победить

Россия своими действиями еще больше доказывает, что они государство-террорист

Россия помогла Украине с решением вопроса о том, что Запад не устал от войны. ВС РФ продемонстрировали, что сознательно создают гуманитарный кризис в Украине

Уничтожение критической инфраструктуры в Украине повлияет на всю Европу. Так как вернувшиеся сотни тысяч людей могут снова быть вынуждены покинуть нашу страну. Вдобавок разрушение энергосистемы — это не только отопление, это и еда, вода, канализация, болезни и ряд других последствий. Поэтому Украине стало легче объяснять зачем армии нужны быстрые поставки ПВО и ПРО.

В ближайшие дни пройдет очередное заседание в формате "Рамштайн" и в штаб-квартире НАТО, на котором понадобится "еще меньше слов".

Напомним, ВС РФ потратили до 700 млн долларов на массированный удар по Украине. Путин обвинил Киев в терроризме и пригрозил Украине "жесткими ответами".

В ЕС в ответ на обстрелы анонсировали новое оружие Украине.