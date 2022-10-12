ФСБ готує евакуацію своїх офіцерів із захоплених областей України, — Сили спецоперацій

До від'їзду на територію РФ готуються не лише оперативники, а й їхні сім'ї, а також призначені Кремлем гауляйтери.

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Старші офіцери Федеральної служби безпеки РФ, які дислокуються в окупованих областях України, одержали указ про підготовку до евакуації на територію Росії. Про це повідомляє Центр національного опору, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, керівництво ФСБ готує евакуацію своїх старших офіцерів і їхніх родин з окупованих територій України.

Центр зазначає, що поки що нелегітимні адміністрації переконують місцеве населення в тому, що вони повністю контролюють ситуацію на тлі контрнаступу української армії, гауляйтери та вище військове керівництво ЗС РФ готуються до від'їзду в Росію.

"Йдеться про всі райони тимчасово окупованих територій України. Зокрема, плани евакуації сімей працівників ФСБ оголошені в Криму, де розміщена велика кількість офіцерів служби. Тим часом мобілізація на півострові триває. Незважаючи на те, що російська влада говорить про часткову мобілізацію, Криму, лише за офіційними даними, вже поховали 174 солдати ЗС РФ", — наголошують у відомстві.

Центр національного опору при Силах спецоперацій закликають мешканців непідконтрольних Києву територій скористатися моментом, поки загарбники готуються до евакуації в РФ, і передати українським спецслужбам відомості про переміщення російської техніки та військові об'єкти окупантів.

Варто зазначити, що підрозділи ЗСУ успішно здійснюють контрнаступ у Луганській області. Станом на 12 жовтня, українські військовослужбовці звільнили щонайменше сім населених пунктів.

Також повідомлялося, що українська армія під час контрнаступу на Херсонському напрямку звільнила ще п'ять населених пунктів — Нововасилівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне.