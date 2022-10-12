Німеччина передасть Україні додаткові САУ Panzerhaubitz 2000 та РСЗВ MARS II

У Міноборони ФРН розповіли, що нова військова допомога надійде в Україну найближчими тижнями.

Related video

Міністерство оборони Німеччини анонсувало нові постачання озброєння для України після засідання союзників на німецькій авіабазі "Рамштайн". Про це оборонне відомство ФРН написало у Twitter.

Повідомляється, що у найближчі кілька тижнів Київ отримає додаткові гаубиці Panzerhaubitz 2000 та реактивні системи залпового вогню Mars II.

Крім того, у Міноборони Німеччини розповіли, що під час зустрічі на авіабазі "Рамштайн" обговорили з колегами з інших країн ракетні удари Росії територією України, часткову мобілізацію до РФ та контрнаступ українських військових.

Також міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт підтвердила, що в Україну надійшла новітня німецька система протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

"З Німеччини в Україну відправили ультрасучасний ППО IRIS-T! Дуже важлива підтримка України у її боротьбі з ракетним обстрілом, з терором", — сказала вона.

Що відомо про передане Німеччиною озброєння?

Panzerhaubitz 2000 — німецька самохідна артилерійська установка, яка оснащена 155 мм гаубицею і здатна випускати три снаряди за дев'ять секунд або десять за 56 секунд на дальність до 30 км. У САУ є система навігації та ручна система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів.

Mars II – німецька броньована система залпового вогню, яка використовується збройними силами Німеччини вже понад 20 років. Після залпу РСЗВ одразу переїжджає на нове місце дислокації, що дозволяє їй втекти від ворожої артилерії. У німецької системи два контейнери по 6 ракет, вони здатні вражати ціль на відстані 40 км.

IRIS-T SLM — найсучасніша система ППО Німеччини, якої немає навіть у бундесверу. Комплекс призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів.

Нагадаємо, 12 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зосередиться на посиленні ППО України. Він наголосив, що першим таким кроком стало доставлення німецької сучасної системи IRIS-T.

11 жовтня у Білому домі повідомили, що США відправлять в Україну дві системи ППО NASAMS вже зовсім скоро. За даними ЗМІ, цей процес триватиме кілька тижнів.