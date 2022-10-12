Германия передаст Украине дополнительные САУ Panzerhaubitz 2000 и РСЗО MARS II

В Минобороны ФРГ рассказали, что новая военная помощь прибудет в Украину в ближайшие недели.

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Министерство обороны Германии анонсировало новые поставки вооружения для Украины после заседания союзников на немецкой авиабазе "Рамштайн". Об этом оборонное ведомство ФРГ написало в Twitter.

Сообщается, что в ближайшие несколько недель Киев получит дополнительные гаубицы Panzerhaubitz 2000 и реактивные системы залповового огня Mars II.

Кроме того, в Минобороны Германии рассказали, что во время встречи на авиабазе "Рамштайн" обсудили с коллегами из других стран ракетные удары России по территории Украины, частичную мобилизацию в РФ и контрнаступление украинских военных.

Также министр обороны ФРГ Кристен Лембрехт подтвердила, что в Украину прибила новейшая немецкая система противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

"Из Германии в Украину доставили ультрасовременный ПВО IRIS-T! Очень важная поддержка Украине в ее борьбе с ракетными обстрелами, с террором", — сказала она.

Что известно о переданном Германией вооружении?

Panzerhaubitz 2000 — немецкая самоходная артиллерийская установка, которая оснащена 155 мм гаубицей и способна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. В САУ есть система навигации и ручная система заряжания с боекомплектом в 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов.

Mars II — немецкая бронированная система залпового огня, которая используется вооруженными силами Германии уже более 20 лет. После залпа РСЗО сразу переезжает на новое место дислокации, что позволяет ей скрыться от вражеской артиллерии. У немецкой системы два контейнера по 6 ракет, они способны поражать цель на расстоянии 40 км.

IRIS-T SLM — самая современная система ПВО Германии, которой нет даже у бундесвера. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Зенитные ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

Напомним, 12 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс сосредоточится на усилении ПВО Украины. Он подчеркнул, что первым таким шагом стала доставка немецкой современной системы IRIS-T.

11 октября в Белом доме сообщили, что США поставят в Украину две системы ПВО NASAMS уже совсем скоро. По данным СМИ, этот процесс займет несколько недель.