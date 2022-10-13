Страх відповідальності за терор: Росія запустила нову масштабну кампанію проти України, — ISW

Аналітики заявили, що РФ може шукати приводи чи виправдання для подальших атак на енергетичну інфраструктуру України.

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Російська Федерація розпочала проти України нову інформаційну кампанію. Так, усю країну у Кремлі вирішили оголосити терористичною. Це, можливо, спроба протистояти діям щодо визнання РФ терористичною державою на світовій арені, про що повідомили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться про те, що в Росії одразу кілька джерел практично одночасно випустили заяви про те, що співробітники ФСБ нібито змогли затримати українських громадян, які готували теракти у Свердловській, Московській та Брянській областях.

Крім того, багато військових блогерів, які працюють на російську пропаганду, також посилили риторику у бік звинувачень України в тероризмі. У своїх повідомленнях вони прямо називають Україну терористичною державою, закликаючи владу РФ зробити "контррозвідувальні" заходи сильнішими.

За словами аналітиків, Кремль також може створювати умови, щоб виправдати подальші обстріли критичної інфраструктури України. Можливі також сфабриковані напади на РФ з боку України, атаки російських територій.

Раніше Фокус повідомляв, що журналісти розповіли, до яких дій Путіна вже готується Захід. Експерти назвали найімовірніші сценарії, за якими діятиме Володимир Путін, воюючи з Україною та Заходом.

Ще нагадаємо, що Ізраїль не постачатиме Україні ППО, незважаючи на недавні обстріли. Журналісти пишуть, що Ізраїль відмовився постачати Україні свої системи ППО, хоча, як вважають у Києві, вони могли б допомогти захистити міста від "Градів" та інших малих ракет.

Також повідомлялося, що ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Під час допиту жінка розповіла, що знаходиться на території України із серпня. За її словами, слугує медиком.