Страх ответственности за террор: Россия запустила новую масштабную кампанию против Украины, — ISW

Аналитики заявили, что РФ может искать поводы или оправдания для дальнейших атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

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Российская Федерация начала против Украины новую информационную кампанию. Так, всю страну в Кремле решили объявить террористической. Это, возможно, попытка противостоять действиям по признанию РФ террористическим государством на мировой арене, о чем сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что в России сразу несколько источников практически одновременно выпустили заявления о том, что сотрудники ФСБ якобы смогли задержать украинских граждан, которые готовили теракты в Свердловской, Московской и Брянской областях.

Кроме того, многие военные блогеры, работающие на российскую пропаганду, также усилили риторику в сторону обвинений Украины в терроризме. В своих сообщениях они прямо называют Украину террористическим государством, призывая власти РФ сделать "контрразведывательные" меры более сильными.

По словам аналитиков, так Кремль также может создавать условия, чтобы оправдать дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры Украины. Возможны также сфабрикованные "нападения" на РФ со стороны Украины, атаки российских территорий.

Ранее Фокус сообщал, что журналисты рассказали, к каким действиям Путина уже готовится Запад. Эксперты назвали наиболее вероятные сценарии, по которым будет действовать Владимир Путин, воюя с Украиной и Западом.

Еще напомним, что Израиль не будет поставлять Украине ПВО, несмотря на недавние обстрелы. Журналисты пишут, что Израиль отказался поставлять Украине свои системы ПВО, хотя, как считают в Киеве, они могли бы помочь защитить города от "Градов" и других малых ракет.

Также сообщалось, что ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Во время допроса женщина рассказала, что находится на территории Украины с августа. По ее словам, служит медиком.