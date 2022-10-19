"Змиє місто": експерт розповів, чому ЗС РФ під час відступу не підірвуть греблю у Новій Каховці

За словами херсонського політолога Володимира Молчанова, у Новій Каховці у росіян зосереджено армійський штаб. До того ж, це складно в технічному плані — доведеться закласти величезні вибухові заряди.

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Місцеві жителі в Херсонській області бояться, що, відступаючи з правобережжя, російська армія може підірвати греблю на Каховській гідроелектростанції в окупованій Новій Каховці.

Експерти запевняють, їм це невигідно — вода практично змиє місто та більшу частину лівобережної частини Херсонщини, але не зачепить Херсон, який насамперед намагаються звільнити Збройні сили України.

"У росіян у Новій Каховці зараз знаходиться армійський штаб, навряд чи вони захочуть втратити цю точку. Низький лівий берег постраждає набагато більше, ніж високий правий. Херсону в цьому випадку майже нічого не загрожує — може бути підвищення води з підтопленням приватних будинків на Корабельному острові. Але це не катастрофа", — каже Фокусу херсонський політолог Володимир Молчанов.

Крім того, технічно це складно — доведеться закласти туди величезні вибухові заряди, уточнює він.

Водночас, Молчанов каже, що українська сторона може штучно підняти рівень води нижче греблі за допомогою пошкодження шлюзового каналу на водосховищі або спуску води в інших водосховищах вище. "Можна підняти рівень води на три метри вище в районі Нової Каховки, Козацького та півтора метра в Херсоні. Цього буде достатньо, щоб усі їхні переправи були або розмиті, або підтоплені, і шляхів до відступу буде менше", — пояснює він.

Про життя в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ й інші подробиці читайте в аналітичному матеріалі Фокусу "Мовчання Херсона. Що відбувається в регіоні напередодні контрнаступу ЗСУ".

Нагадаємо, що Суровікін розповів про подальшу долю окупованого Херсона та не заперечив можливість ухвалення непростих рішень. Командувач окупаційними військами стверджує, що ЗСУ ведуть наступ за трьома напрямками.

Раніше Фокус розбирався в тому, за якими сценаріями можуть діяти ЗСУ та Росія у Битві за Херсон. Імовірно, власне в Херсон українським військовим доведеться заходити з боєм, адже відступ росіяни прикриватимуть в окопах навколо міста.