Російські окупанти імітують наступ у районі Бахмута, щоб відмитися від ганьби, — ISW

За словами аналітиків, настання російських військ з Білорусі залишається малоймовірним, оскільки вести бойові дії на півночі України дуже складно.

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Російські окупанти намагаються наступати під Бахмутом, імітуючи успіхи, щоб показати себе "переможцями" хоч на якомусь напрямку. Такого висновку дійшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що кілька російських військових кореспондентів повідомили про успіхи російської армії та ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку. Щобільше, російська пропаганда неодноразово заявляла про те, що РФ вже контролює більшу частину самого Бахмута.

Аналітики впевнені, що заяви про успіхи російської сторони на Бахмутському напрямі є фальсифікацією. Це робиться для того, щоб зобразити "перемогу" на тлі поразок у Харківській та Херсонській областях.

Крім того, у звіті йдеться про можливий новий наступ з боку Білорусі. Аналітики досі впевнені, що ризики такого розвитку подій є мінімальними.

Вони процитували начальника Головного оперативного управління Генштабу України Олексія Громова, який заявив, що ризик настання зростає. За його словами, цього разу РФ може спробувати атакувати Волинську та Рівненську області, щоб порушити шляхи постачання західної зброї Києву.

"Такий курс дій залишається малоймовірним у найближчі місяці, враховуючи, що російські сили не в змозі перекрити лінії постачання із Заходу. Річ у тому, що найближча залізнична лінія зі Сходу на Захід проходить за 30 км від кордону з Білоруссю, а болота Прип'яті на півночі України та Білорусі роблять маневрені бойові дії через кордон у Волинській та Рівненській областях виключно складними", — сказано у звіті.

Раніше Фокус писав, що Арестович розповів, чи буде новий напад з боку Білорусі. Радник ОП сказав, що до Білорусі Росія перекидає свої війська. Крім того, режим Лукашенка також проводить приховану мобілізацію.

Ще нагадай, що мешканці Харківщини розповіли про тортури з боку російських солдатів. Місцеві жителі розповіли журналістам, що людей катували електрошоком, різали геніталії, загрожували смертю та ґвалтували.

Також повідомлялося, що журналісти розповіли, як Україна імпровізує в умовах нестачі ППО. За словами українських військових, ЗСУ не вистачає систем ППО для того, щоб захистити всі території України. Тому комплекси постійно потрібно перевозити.