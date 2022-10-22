225 днів у неволі: актриса з "Коли ми вдома" розповіла про полоненого брата (фото)

Брата Альони Алимової окупанти тримають у Горлівці. Олексій потрапив у полон ще у березні під час евакуації цивільних із Маріуполя.

Related video

Відома актриса Альона Алимова повідомила, що її брат Олексій перебуває у полоні вже 225 днів. Про це вона написала у своєму профілі в інстаграм.

Як повідомила актриса, її брат Олексій потрапив до російського полону на початку повномасштабної війни РФ проти України. Алимова опублікувала фото з Олексієм, зроблене 2021 року. Він проходив навчання для служби в Нацполіції у Києві, де вони і сфотографувалися. У полон Олексій потрапив у Маріуполі під час евакуації мирних жителів із міста.

"Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, він потрапив у полон. І вже 7 місяців перебуває там. Жодна організація не дає відповіді. Я хочу попросити всіх зробити максимальний репост, щоб начальство та відповідні органи звернули увагу", — розповіла Альона Алимова. .

Також у розповіді вона опублікувала фотографію відповіді від окупантів, де знаходиться її брат. Російські проксі утримують Олексія в "Калінінській виправній колонії" в окупованій Горлівці. Статус військовополоненого йому привласнили лише у липні, через 4 місяці у полоні.

[ + – ] Альона Алимова наголосила, що публікацію вона погодила з керівництвом Олексія

Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не бачить роботи Червоного Хреста над захистом українських військовополонених.

13 жовтня відбувся черговий обмін полоненими із РФ. Додому повернулися 20 захисників. А 17 жовтня сторони обмінялися 110 на 110. В Україну повернулося 108 полонених жінок.