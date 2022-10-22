225 днів у неволі: актриса з "Коли ми вдома" розповіла про полоненого брата (фото)
Брата Альони Алимової окупанти тримають у Горлівці. Олексій потрапив у полон ще у березні під час евакуації цивільних із Маріуполя.
Відома актриса Альона Алимова повідомила, що її брат Олексій перебуває у полоні вже 225 днів. Про це вона написала у своєму профілі в інстаграм.
Як повідомила актриса, її брат Олексій потрапив до російського полону на початку повномасштабної війни РФ проти України. Алимова опублікувала фото з Олексієм, зроблене 2021 року. Він проходив навчання для служби в Нацполіції у Києві, де вони і сфотографувалися. У полон Олексій потрапив у Маріуполі під час евакуації мирних жителів із міста.
"Поїхавши 10 березня на евакуацію мирного населення Маріуполя, він потрапив у полон. І вже 7 місяців перебуває там. Жодна організація не дає відповіді. Я хочу попросити всіх зробити максимальний репост, щоб начальство та відповідні органи звернули увагу", — розповіла Альона Алимова. .
Також у розповіді вона опублікувала фотографію відповіді від окупантів, де знаходиться її брат. Російські проксі утримують Олексія в "Калінінській виправній колонії" в окупованій Горлівці. Статус військовополоненого йому привласнили лише у липні, через 4 місяці у полоні.
Нагадаємо, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не бачить роботи Червоного Хреста над захистом українських військовополонених.
13 жовтня відбувся черговий обмін полоненими із РФ. Додому повернулися 20 захисників. А 17 жовтня сторони обмінялися 110 на 110. В Україну повернулося 108 полонених жінок.