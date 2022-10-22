225 дней в неволе: актриса из "Когда мы дома" рассказала про пленного брата (фото)
Брата Алены Алимовой оккупанты держат в Горловке. Алексей попал в плен еще в марте при эвакуации гражданских из Мариуполя.
Известная актриса Алена Алимова сообщила, что ее брат Алексей находится в плену уже 225 дней. Об этом она написала в своем инстаграм-аккаунте.
Как сообщила актриса, ее брат Алексей попал в российский плен в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Алимова опубликовала фото с Алексеем сделанное в 2021. Он проходил обучение для службы в Нацполиции в Киеве, где они и сфотографировались. В плен Алексей попал в Мариуполе при эвакуации мирных жителей из города.
"Поехав 10 марта на эвакуацию мирного населения Мариуполя, он попал в плен. И уже 7 месяцев находится там. Ни одна организация не дает ответа. Я хочу попросить всех сделать максимальный репост, чтобы начальство и соответствующие органы обратили внимание", — рассказала Алена Алимова.
Также в сторис она опубликовала фотографию ответа от оккупантов, где находится ее брат. Российские прокси удерживают Алексея в "Калининской исправительной колонии" в оккупированной Горловке. Статус военнопленного ему присвоили лишь в июле, спустя 4 месяца в плену.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине не видит работы Красного Креста над защитой украинских военнопленных.
13 октября состоялся очередной обмен пленными с РФ. Домой вернулись 20 защитников. А 17 октября стороны обменялись 110 на 110. В Украину вернулось 108 пленных женщин.