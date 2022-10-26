Мільярди на озброєння: Польща виділяє рекордні кошти на оборонний бюджет

Тільки на систему протиповітряної оборони ЗС Польщі виділять 928 млн доларів, а на закупівлю військової техніки рекордні 1,74 млрд доларів.

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Міноборони Польщі у 2023 році отримає 97,44 млрд злотих, що дорівнює близько 21 млрд доларів. Кошти підуть на закупівлю зброї та розширення армії. Про це повідомляє польська Defence 24.

Варшава планує виділити на армію 3% ВВП. Проєкт бюджету перебуває на узгодженні всіх деталей, але у виданні зазначають, що значних змін у витратах очікувати не варто. Уряд не тільки підвищує витрати на придбання зброї, а й розширює сили 18-ї та 16-ї механізованих дивізій. Вони стоять на смузі біля Білорусі та РФ.

Найбільше коштів буде виділено на закупівлю та модернізацію техніки, зокрема:

$1,74 млрд — придбання військової техніки й інвест закупівлі

$928 млн — на систему протиповітряної оборони

$740 млн — на бойові й інші гелікоптери

$462 млн — на ремонт військової техніки

$436 млн — на модернізацію ракетних військ і артилерії

$270 млн — на автоматизовані системи управління військами C4ISR

$236 млн — на боротьбу з погрозами на морі

$213 млн — на супутникову розвідку

$150,4 млн — на модернізацію бронетанкових і механізованих військ

[ + – ] Польський винищувач F-16

Також польська армія закладає 53,26 млн доларів на лізинг американського розвідувально-ударного дрону MQ-9A. Майже 400 млн доларів закладається на закупівлю боєприпасів. Окремо виділили кошти на зарплати й матеріальне забезпечення особового складу й резервістів. На 272 тисячі людей закладено 3,51 млрд доларів.

[ + – ] MQ-9A ЗС Польщі взяли в лізинг

В українському виданні Defense Express зазначають, що в бюджеті Міноборони України на 2022 рік було закладено 28,438 млрд гривень на все озброєння — це близько 800 млн доларів за курсом до повномасштабної війни. Польща лише на ППО виділяє більше.

Нагадаємо, Польща уклала контракт на закупівлю сотень РСЗВ K239 Chunmoo в Південної Кореї. Перші постачання очікуються до 2023 року.

Також 27 липня Польща підписала контракт із Південною Кореєю на постачання артилерії, бронетехніки та винищувачів. Перші танки та САУ вже були передані польській армії.