У ЗСУ є чудові екзорцисти: Данілов відповів РФ на необхідність "десатанізації" України

Секретар РНБО заявив зазначив, що в Раді безпеки РФ перебуває 13 членів — це та сама "чортова дюжина". В України є, що запропонувати — українську армію для вирішення проблеми.

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Секретар РНБО Олексій Данілов з іронією відреагував на заяву помічника секретаря Радбезу РФ про те, що потрібно провести десатанізацію України. Про це стало відомо з його сторінки у твітері.

Данілов звернув увагу, що до Ради безпеки Росії входить 13 членів — це та сама "чортова дюжина". Тому десатанізація потрібна РФ, а не Україні. Й в України є чудовий екзорцист — ЗСУ.

"Путінський Радбез — це 13 членів, та сама "чортова дюжина". І кому тут потрібна десатанізація? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!" — написав Олексій Данілов.

Що сказали в Раді безпеки РФ?

Помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що наступним етапом у війні проти України буде "десатанізація" або "дешайтанізація", як заявив би Рамзан Кадиров. На його думку, в Україні діють сотні сект, які "заточені" під конкретну мету.

Особливе занепокоєння у Павлова викликає "Церква Сатани", яка нібито поширилася по Україні й ця ж церква офіційно зареєстрована в Штатах.

Нагадаємо, священик з Уфи хрестив окупантів за допомогою мішків для трупів, оскільки у військових не було під рукою тазика.