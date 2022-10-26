У ВСУ есть отличные экзорцисты: Данилов ответил РФ на необходимость "десатанизации" Украины

Секретарь СНБО заявил отметил, что в Совбезе РФ находится 13 членов — это та самая "чертова дюжина". У Украины есть, что предложить — украинскую армию для решения проблемы.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов с иронией отреагировал на заявление помощника секретаря Радбеза РФ о том, что нужно провести "десатанизацию" Украины. Об этом стало известно из его страницы в Твиттере.

Данилов обратил внимание, что в Совет безопасности России входит 13 членов — это та самая "чертова дюжина". Поэтому десатанизация нужна РФ, а не Украина. И у Украины есть отличный экзорцист — ВСУ.

"Путинский Совбез – это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна десатанизация? Но у нас есть отличные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" — написал Алексей Данилов.

Что сказали в Совбезе РФ?

Помощник секретаря Радбеза РФ Алексей Павлов заявил, что следующим этапом в войне против Украины будет "десатанизация" или "дешайтанизация" как заявил бы Рамзан Кадыров. По его мнению в Украине действуют сотни сект, которые "заточены" под конкретную цель.

Особенное беспокойство у Павлова вызывает "Церковь Сатаны", которая якобы распространилась по Украине и эта же церковь официально зарегистрирована в Штатах.

Напомним, священник из Уфы крестил оккупантов с помощью мешков для трупов так как у военных не оказалось под рукой тазика.