"Є два шляхи": мер Мелітополя розповів, як виїхати з окупованих територій

Іван Федоров розповів про те, як вибратися з окупації через територію Росії та попередив про можливі складнощі.

Related video

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров закликав мешканців Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей скористатися відкритими шляхами евакуації. Про подробиці виїзду з окупації він розповів у своєму Telegram-каналі.

"Вчора з окупованих частин 4-х областей України р*шисти випустили до Запоріжжя всього 112 людей. З них 16 мешканців Мелітополя та району", — пише мер Мелітополя.

Як стверджує Іван Федоров, українці, які біжать з-під окупації, можуть скористатися кількома шляхами евакуації. Він радить рухатися до Грузії, Латвії та Естонії.

Перший зі способів передбачає перетин території окупованого Криму. Мелітопольський голова застерігає, що через недавній підрив кримського мосту рух автомобілів з півострова дещо сповільнився.

Другий шлях з окупації лежить крізь фільтраційний пункт, який росіяни організували на Донеччині. Огляд українців у таких місцях може тривати кілька днів. Дістатись туди можна, проїжджаючи такі міста як Бердянськ, Маріуполь та Новоазовськ.

Федоров попереджає, що шлях на територію Російської Федерації, найімовірніше, буде довгим. Серед причин можливих затримок він назвав плачевний стан доріг на окупованих територіях.

"Окупанти обіцяли відремонтувати трасу, але традиційно виконали свої обіцянки лише у фейковому "російському світі". Дорога залишається повністю розбитою", — зазначає Федоров.

Попри всі складнощі виїзду, мер Мелітополя радить українцям не затримуватись окупованих містах, щоб уникнути терору з боку російської окупаційної влади.

Раніше Федоров повідомляв, що окрім регулярних викрадень та репресій, окупанти вирішили провести у Мелітополі мобілізаційні заходи, примушуючи чоловіків стає на військовий облік.

Також Фокус писав про те, що голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов планував зробити Мелітополь "тимчасовою столицею" регіону.

Нагадаємо, що для проведення у Мелітополі псевдореферендумів про приєднання до Російської Федерації окупанти завезли до міста масовку з Криму.