"Есть два пути": мэр Мелитополя рассказал, как выехать из оккупированных территорий

Иван Федоров рассказал о том, как выбраться из оккупации через территорию России и предупредил о возможных сложностях.

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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров призвал жителей Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей воспользоваться открытыми путями эвакуации. О подробностях выезда из оккупации он рассказал в своем Telegram-канале.

"Вчера из оккупированных частей 4-х областей Украины р*шисты выпустили в Запорожье всего 112 людей. Из них 16 жителей Мелитополя и района", — пишет мэр Мелитополя.

Как утверждает Иван Федоров, бегущие из-под оккупации украинцы могут воспользоваться несколькими путями эвакуации. Он советует двигаться по направлению к Грузии, Латвии и Эстонии.

Первый из способов предполагает пересечение территории оккупированного Крыма. Мелитопольский глава предостерегает, что из-за недавнего подрыва крымского моста, движение автомобилей из полуострова несколько замедлилось.

Второй путь из оккупации лежит сквозь фильтрационный пункт, который россияне организовали в Донецкой области. Досмотр украинцев в таких местах может длиться по нескольку дней. Добраться туда можно, проезжая такие города как Бердянск, Мариуполь и Новоазовск.

Федоров предупреждает, что путь на территорию Российской Федерации скорее всего будет долгим. Среди причин возможных задержек он назвал плачевное состояние дорог на оккупированных территориях.

"Оккупанты обещали отремонтировать трассу, но традиционно выполнили свои обещания только в фейковом "русском мире". Дорога остается полностью разбитой", — отмечает Федоров.

Несмотря на все сложности выезда, мэр Мелитополя советует украинцам не задерживаться оккупированных городах, чтобы избежать террора со стороны российских оккупационных властей.

Раннее Федоров сообщал, что кроме регулярных похищений и репрессий, оккупанты решили провести в Мелитополе мобилизационные мероприятия, принуждая мужчин становится на военный учет.

Также Фокус писал о том, что глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов планировал сделать Мелитополь "временной столицей" региона.

Напомним, что для проведения в Мелитополе псевдореферендумов о присоединении к Российской Федерации оккупанты завезли в город массовку из Крыма.