Київ отримав систему ППО, яка захистить місто від атак дронів, — Кличко (відео)

Раніше київські чиновники говорили про антидроновий купол для столиці. Однак яке саме обладнання одержали українські військові, столичний мер уточнювати не став.

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До Києва привезли нове технічне військове обладнання, яке допоможе захистити столицю від ударів дронів-камікадзе. Про це розповів міський голова української столиці Віталій Кличко під час національного телемарафону 28 жовтня.

"Військові мене запевнили, що зараз нове обладнання ППО надійшло до столиці. Небо буде більш захищеним", — сказав Кличко.

Яких саме систем ППО отримали українські військові, градоначальник не уточнив.

Кличко також додав, що завдяки міжнародним партнерам України, наша країна потроху накопичує необхідні резерви для будівництва власного захисного бані від ракетних атак російських військових.

Захист Києва від ракетних атак ЗС РФ: що у міській раді говорили раніше

Радник міського голови Києва Юрій Зозуля в етері одного з українських телеканалів розповів, що столицю України частково захищено від ударів дронами, якими мирних жителів та військових атакують ЗС РФ.

Зозуля зазначив, що створення та запуск у дію повноцінного антидронного купола займе не менше двох років.

"Але хочу сказати, що фрагментарно цей купол вже працює. Є особливо важливі об'єкти, які вже охороняються антидронними системами", – сказав радник міського голови Києва.

За його словами, захисна система працює за принципом стільникового зв'язку. Техніка дозволяє спостерігати ситуацію навколо важливих об'єктів у столиці. Наприклад, за гідроелектростанціями.

За його словами, великі території у місті вимагають спостереження, і воно вже здійснюється, але поки що дрони можуть збивати лише стрілецькою зброєю.

Нагадаємо, раніше українські військові розповіли, чим небезпечні Shahed 136 та як з ними боротися. За словами експертів, в арсеналі українських військових є багато ефективних засобів для знищення іранських безпілотників, включно з системами ППО та стрілецькою зброєю.

Крім того, Віталій Кличко назвав терміни відновлення енергосистеми Києва. За словами мера Києва, є ризики масштабного блекауту щодо України, якщо не економити електроенергію. Екстрені відключення продовжуються по всіх районах столиці і тривають щонайменше 1 годину.