Киев получил систему ПВО, которая защитит город от атак дронов, — Кличко (видео)

Ранее киевские чиновники говорили про антидроновый купол для столицы. Однако какое именно оборудование получили украинские военные, столичный мэр уточнять не стал.

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В Киев привезли новое техническое военное оборудование, которое поможет защитить столицу от ударов дронов-камикадзе. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко во время национального телемарафона 28 октября.

"Военные меня заверили, что сейчас новое оборудование ПВО поступило в столицу. Небо будет более защищено", — сказал Кличко.

Какие именно системы ПВО получили украинские военные, градоначальник не уточнил.

Кличко также добавил, что благодаря международным партнерам Украины, наша страна понемногу накапливает необходимые резервы для постройки собственного защитного купола от ракетных атак российских военных.

Защита Киева от ракетных атак ВС РФ: что в городском совете говорили ранее

Советник городского главы Киева Юрий Зозуля в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что столица Украины частично защищена от ударов дронами, которыми мирных жителей и военных атакуют ВС РФ.

Зозуля отметил, что создание и запуск в действие полноценного антидронового купола займет не менее двух лет.

"Но хочу сказать, что фрагментарно этот купол уже работает. Есть особо важные объекты, которые уже охраняются антидроновым системами", – сказал советник городского главы Киева.

По его словам, защитная система работает по принцип сотовой связи. Техника позволяет наблюдать за ситуацией вокруг важных объектов в столице. К примеру, за гидроэлектростанциями.

По его словам, большие территории в городе требуют наблюдения, и оно уже осуществляется, но пока дроны могут сбивать только стрелковым оружием.

Напомним, ранее украинские военные рассказали, чем опасны Shahed 136 и как с ними бороться. По словам экспертов, в арсенале украинских военных есть много эффективных средств для уничтожения иранских беспилотников, включая системы ПВО и стрелковое оружие.

Кроме того Виталий Кличко назвал сроки восстановления энергосистемы Киева. По словам мэра Киева, есть риски масштабного блэкаута по Украине, если не экономить электроэнергию. Экстренные отключения продолжаются по всем районам столицы и длятся минимум 1 час.