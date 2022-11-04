" Хибні звинувачення проти Ірану": у Москві помітили черговий вантажний літак із Тегерана (фото)

У Тегерані заявили, що хочуть створити з Україною експертну групу для вивчення фактів застосування РФ іранських дронів-камікадзе.

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В Ірані запропонували Україні провести "технічну та експертну" зустріч, щоб розглянути докази застосування російською армією дронів-камікадзе Shahed-136. Про це йдеться на сайті іранського Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що Тегеран відреагував на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби про те, що для Ірану будуть наслідки за постачання зброї до Росії. Речник МЗС Ірану Нассер Канаані заявив, що Ісламська Республіка дотримується нейтралітету в конфлікті, а звинувачення України назвав "емоційними та голослівними".

Також Канаані сказав, що Україна має пропозицію Ірану про те, щоб провести двосторонню технічну та експертну зустріч, на якій будуть розглянуті докази того, щоб російські дрони-камікадзе були поставлені Тегераном.

Зазначимо, що, як написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в Telegram, 3 листопада до Москви прибув літак Іл-76. Повітряне судно належить компанії Pouya Air, яка є одним із головних перевізників іранських безпілотників.

"Вантажний літак Іл-76 іранської компанії Pouya Air сьогодні близько восьмої ранку приземлився в Москві. Літак швидко розвантажили. І вже другого дня Іл-76 вилетів у Тегеран", — написав кореспондент.

[ + – ] Іранський ІЛ-76 [ + – ] Іранський ІЛ-76

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС ФРН закликало громадян Німеччини терміново залишити Іран. Відомство попереджає, що іранські силовики, пригнічуючи протести, заарештовують багато людей, яких засуджують до тривалих ув'язнень, а деяких — вбивають.

Ще нагадаємо, що бійці ЗСУ розповіли, як німецькі Gepard знищують іранські дрони. За словами українських військових, німецькі зенітні самохідні установки ефективні як при знищенні повітряних цілей противника (дронів), так і для роботи наземних цілей для захисту власних підрозділів.

Також повідомлялося, що Іран передав ЗС РФ понад 3500 ударних безпілотників та дронів-камікадзе. За даними журналістів, контракт на продаж БПЛА в Росію передбачає постачання різних ударних дронів, у тому числі Shahed-129, Mohajer-6, та дронів-камікадзе — Shahed-136 та Shahed-131.