" Ложные обвинения против Ирана": в Москве заметили очередной грузовой самолет из Тегерана (фото)

В Тегеране заявили, что хотят создать с Украиной экспертную группу для изучения фактов применения РФ иранских дронов-камикадзе.

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В Иране предложили Украине провести "техническую и экспертную" встречу, чтобы рассмотреть доказательства применения российской армией дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сказано на сайте иранского Министерства иностранных дел.

Сообщается, что Тегеран отреагировал на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что для Ирана будут последствия за поставки оружия в Россию. Спикер МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Исламская Республика придерживается нейтралитета в конфликте, а обвинения Украины назвал "эмоциональными и голословными".

Также Канаани сказал, что Украина должна предложение Ирана о том, чтобы провести двустороннюю техническую и экспертную встречу, на которой будут рассмотрены доказательства того, чтобы российские дроны-камикадзе были поставлены Тегераном.

Отметим, что, как написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко в Telegram, 3 ноября в Москву прибыл самолет Ил-76. Воздушное судно принадлежит компании Pouya Air, которая является одним из главных перевозчиков иранских беспилотников.

"Грузовой самолет Ил-76 иранской компании Pouya Air сегодня около восьми утра приземлился в Москве. Самолет быстро разгрузили. И уже во второй день Ил-76 вылетел в Тегеран", – написал корреспондент.

[ + – ] Иранский ИЛ-76 [ + – ] Иранский ИЛ-76

Ранее Фокус сообщал, что МИД ФРГ призвало граждан Германии срочно покинуть Иран. Ведомство предупреждает, что иранские силовики, подавляя протесты, арестовывают много людей, которых приговаривают к длительным срокам заключения, а некоторых — убивают.

Еще напомним, что бойцы ВСУ рассказали, как немецкие Gepard уничтожают иранские дроны. По словам украинских военных, немецкие зенитные самоходные установки эффективны как при уничтожении воздушных целей противника (дронов), так и для работы по наземным целям для защиты собственных подразделений.

Также сообщалось, что Иран передал ВС РФ более 3500 ударных беспилотников и дронов-камикадзе. По данным журналистов, контракт на продажу БПЛА в Россию предусматривает поставки различных ударных дронов, в том числе Shahed-129, Mohajer-6, и дронов-камикадзе — Shahed-136 и Shahed-131.