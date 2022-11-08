Немає і не буде: КНДР спростовує постачання зброї Росії

У Міноборони Північної Кореї назвали заяви США спробою заплямувати імідж країни на міжнародній арені.

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Північна Корея спростовує постачання озброєння Росії. Про це повідомляє KCNA Watch.

Заступник директора з військових закордонних справ Міністерства національної оборони КНДР заявив, що американські заяви є безпідставними. Чутки про угоди зі зброєю між Північною Кореєю та Росією — це ворожі спроби заплямувати імідж.

Також спростовують заяву й у Генеральному бюро Міноборони КНДР.

"Ми розглядаємо такі кроки США як частину їхньої ворожої спроби заплямувати імідж КНДР на міжнародній арені, посилаючись на незаконний "дозвіл санкцій" Ради Безпеки ООН проти КНДР", — заявили в бюро.

Наголошується, що жодних угод з Росією немає і не планується в майбутньому. США не повинні з будь-якого приводу звинувачувати Північну Корею.

Що відомо про постачання зброї з КНДР у РФ?

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі на початку листопада заявив, що КНДР продає Росії снаряди під прикриттям поставок до країн Африки. Росія одержує артилерійські боєприпаси.

4 листопада опублікували супутникові знімки, на яких зафіксовано потяг, що в'їжджає на територію РФ із Північної Кореї. Повідомлення вперше використали з 2020 року, коли міст закрили через коронавірус.

[ + – ] Перший потяг прибув у РФ на початку листопада через 2 роки

Нагадаємо, Іран офіційно спростовував постачання безпілотників Росії. Однак пізніше все ж таки визнав поставки, але нібито до повномасштабного вторгнення. Тепер йдеться про постачання балістичних ракет.