Нет и не будет: КНДР опровергает поставки оружия России

В Минобороны Северной Кореи назвали заявления США попыткой запятнать имидж страны на международной арене.

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Северная Корея опровергает поставки вооружения России. Об этом сообщает KCNA Watch.

Замдиректора по военным иностранным делам Министерства национальной обороны КНДР заявил, что американские заявления беспочвенны. Слухи о сделках с оружием между Северной Кореей и Россией — это вражеские попытки запятнать имидж.

Также опровергают заявление и в Генеральном бюро Минобороны КНДР.

"Мы рассматриваем такие шаги США как часть их враждебной попытки запятнать имидж КНДР на международной арене, ссылаясь на незаконное "разрешение санкций" Совета Безопасности ООН против КНДР", — заявили в бюро.

Подчеркивается, что никаких оружейных сделок с Россией нет и не планируется в будущем. США не должны по любому поводу обвинять Северную Корею.

Что известно о поставках оружия из КНДР в РФ?

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби в начале ноября заявил, что КНДР продает России снаряды под прикрытием поставок в страны Африки. Россия получает артиллерийские боеприпасы.

4 ноября были опубликованы спутниковые снимки, на которых зафиксирован поезд, въезжающий на территорию РФ из Северной Кореи. Сообщение впервые использовали с 2020 года, когда мост закрыли из-за коронавируса.

[ + – ] Первый поезд прибыл в РФ в начале ноября спустя 2 года

Напомним, Иран официально опровергал поставки беспилотников России. Однако позднее все же признал поставки, но якобы до полномасштабного вторжения. Теперь речь идет о поставках баллистических ракет.