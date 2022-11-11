США купуватимуть зброю у Південної Кореї для передачі в Україну, — The Wall Street Journal

Південна Корея вперше погодилася передати зброю Україні для війни із Російською Федерацією.

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США збираються укласти угоду з Південною Кореєю, внаслідок якої Вашингтон зможе направити в Україну 100 000 південнокорейських снарядів для 155-міліметрових артилерійських гармат. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні йдеться про те, що закуплені у Південної Кореї артилерійські снаряди зможуть забезпечити ЗСУ на кілька тижнів інтенсивних бойових дій.

Як пишуть журналісти, формат договору дає можливість Південній Кореї не відмовлятися від своєї публічної позиції щодо постачання зброї до України та при цьому підтримати українську армію. Раніше в уряді країни заявляли, що надають Україні виключно гуманітарну допомогу.

Також домовленість дозволить Сполученим Штатам Америки не виснажувати власні запаси артилерійських снарядів. У Пентагоні зазначали, що у серпні 2022 року кількість артилерійських снарядів на складах суттєво скоротилася через інтенсивні бої ЗСУ з окупантами.

Зустріч міністра оборони Південної Кореї Лі Чон Сопа з міністром оборони США Ллойдом Остіном відбулася на початку листопада. В результаті переговорів сторони уклали угоду щодо артилерії. При цьому в Сеулі не згадують про постачання снарядів Україні.

"Переговори ведуться, виходячи з того, що США будуть кінцевим користувачем", — повідомляється в джерелі.

Представник Міністерства оборони США Марті Майнерс запевняє, що будь-які переміщення чи перепродаж південнокорейського озброєння ретельно розглядатимуться обома сторонами. Він наголосив, що продаж зброї не повинен згубно відбиватися на боєздатності Південної Кореї та Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що США звинуватили Північну Корею у допомозі армії Російської Федерації. У Міністерстві оборони КНДР цю інформацію не підтверджують і дорікають США за наклеп.

Ще Фокус писав про те, що у Держдепартаменті США мають намір посилити контроль за озброєнням, виділеним для України. Таким чином у Вашингтоні хочуть уникнути контрабанди та попадання зброї до рук російських військових.