США будут покупать оружие у Южной Кореи для передачи в Украину, - The Wall Street Journal

Южная Корея впервые согласилась передать оружие Украине для войны с Российской Федерацией.

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США собираются заключить сделку с Южной Кореей, в результате которой Вашингтон сможет направить в Украину 100 000 южнокорейских снарядов для 155-миллиметровых артиллерийских орудий. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В сообщении идет речь о том, что закупленные у Южной Кореи артиллерийские снаряды смогут обеспечить ВСУ на несколько недель интенсивных боевых действий.

Как пишут журналисты, формат договора дает возможность Южной Корее не отказываться от своей публичной позиции по поводу поставок оружия в Украину и при этом поддержать украинскую армию. Ранее в правительстве страны заявляли, что оказывают Украине исключительно гуманитарную помощь.

Договоренность также позволит Соединенным Штатам Америки не истощать собственные запасы артиллерийских снарядов. В Пентагоне отмечали, что в августе 2022 года количество артиллерийских снарядов на складах существенно сократились из-за интенсивных боев ВСУ с оккупантами.

Встреча министра обороны Южной Кореи Ли Чон Сопа с министром обороны США Ллойдом Остином состоялась в начале ноября. В результате переговоров стороны заключили сделку по артиллерии. При этом в Сеуле не упоминают о поставках снарядов Украине.

"Переговоры ведутся исходя из того, что США будут конечным пользователем", — сообщается в источнике.

Представитель Министерства обороны США Марти Майнерс уверяет, что любые перемещения или перепродажи южнокорейского вооружения будут тщательно рассматриваться обеими сторонами. Он подчеркнул, что продажа оружия не должна пагубно отображаться на боеготовности Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Напомним, что США обвиняли Северную Корею в снабжении армии Российской Федерации. В Министерстве обороны КНДР данную информацию не подтверждают и упрекают США в клевете.

Еще Фокус писал о том, что в Госдепартаменте США намерены усилить контроль за вооружением, выделенным для Украины. Таким образом в Вашингтоне хотят избежать контрабанды и попадания оружия в руки российских военных.