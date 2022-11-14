Журналістам, які робили репортажі у Херсоні, можуть поновити акредитацію, — ЗМІ

За інформацією журналістів, із відповідним проханням до президента Володимира Зеленського та голови Міноборони України Олексія Резнікова звернулися самі ЗМІ. Також на ситуацію відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Співробітникам ЗМІ, які втратили акредитацію після репортажів із деокупованого Херсона (рішення про анулювання дозволу на роботу в зоні бойових дій ухвалили в Міноборони України), відновлять її найближчим часом. Про це написало видання "Страна" з посиланням на власні джерела у Міністерстві оборони України.

Представник профільного міністерства поспілкувався із журналістами на правах анонімності.

За його словами, співробітників ЗМІ позбавили акредитації за встановленими правилами, проте вже запущено процедуру відновлення дозволів на роботу в зоні бойових дій.

"Журналісти, які заїхали в Херсон, обійшовши офіційну акредитацію, зробили це завдяки своїм знайомим військовим і так обійшли всі обмеження", — сказав співрозмовник видання на правах анонімності.

Журналісти звернулися до Володимира Зеленського: чого вони вимагають

Водночас журналісти українських і західних ЗМІ звернулися до президента України Володимира Зеленського з відкритим листом із вимогою повернути анульовані через репортажі з Херсона акредитації.

"Ми вимагаємо негайно повернути акредитацію нашим українським та іноземним колегам, які висвітлювали події у Херсоні та яких, відповідно до повідомлень Генштабу, через це її позбавили", — йдеться у тексті відкритого листа.

Як на ситуацію з позбавленням акредитації відреагував уповноважений з прав людини

На конфліктну ситуацію відреагував також уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з вимогою повернути акредитацію українським і закордонним медійникам, які висвітлювали події в Херсоні відразу після деокупації.

"Комунікація з міжнародними медіа, завдання яких давати оперативну інформацію з місця подій для того, щоб громадяни країн-партнерів на власні очі побачили, для чого працює зброя і гуманітарні програми, що фінансуються за податками, є недостатньою. Неприйнятним у таких умовах є скасування дозволу на роботу. Є необхідність переглянути це рішення та підходи до роботи цивільно-військової співпраці з медіа", — написав Лубінець.

Позбавлення журналістів акредитації: що передувало цьому

У неділю, 13 листопада, стало відомо, що Генштаб ЗСУ позбавив акредитації журналістів, які проникли в Херсон без дозволу.

За інформацією керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, прескарти анулювали журналістам Sky News та CNN.

Про українських журналістів, які працюють у Херсоні, незважаючи на заборону Міноборони України, відомо мало.

Поки що можна точно стверджувати лише про те, що в деокупованому Херсоні працював співробітник медіа ҐРУНТ Іван Антипенко. ЗМІ розмістило фото зі звільненого Херсона у своєму телеграм-каналі.

Фото та відео зі звільненого Херсона в соцмережах публікували також Тарас Ібрагімов ("Суспільне"), журналісти Associated Press і Лєско Кромпліц (REUTERS).

Окрім того, фоторепортаж зі звільненого Херсона зробив кореспондент "Української правди" Дмитро Ларін.

Нагадаємо, ЗСУ закликали містян, які виїхали з Херсона, поки не повертатися додому через обстріл. Окупанти, втікши на лівий берег Дніпра, обстрілюють звідти населені пункти, руйнуючи інфраструктуру та комунікації, які навряд чи встигнуть відновити до морозів.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило, що частини ЗСУ зайшли в Херсон.