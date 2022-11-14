Журналистам, которые делали репортажи в Херсоне, могут возобновить аккредитацию, — СМИ

По информации журналистов, с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Зеленскому и главе Минобороны Украины Алексею Резникову обратились сами СМИ. Также на ситуацию отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Сотрудникам СМИ, которые потеряли аккредитацию после репортажей из деоккупированного Херсона (решение об аннулировании разрешения на работу в зоне боевых действий приняли в Минобороны Украины), восстановят ее в ближайшее время. Об этом написало издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны Украины.

Представитель профильного министерства пообщался с журналистами на правах анонимности.

По его словам, сотрудников СМИ лишили аккредитации следуя установленным правилам, однако уже запущена процедура восстановления разрешений на работу в зоне боевых действий.

"Журналисты, которые заехали в Херсон, обойдя официальную аккредитацию, сделали это благодаря своим знакомым военным и, таким образом, обошли все ограничения", — сказал собеседник издания на правах анонимности.

Журналисты обратились к Владимиру Зеленскому: что они требуют

В то же время журналисты украинских и западных СМИ обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым письмом с требованием вернуть аннулированные из-за репортажей из Херсона аккредитации.

"Мы требуем немедленно вернуть аккредитацию нашим украинским и иностранным коллегам, которые освещали события в Херсоне и которых, в соответствии с сообщениями Генштаба, из-за этого ее лишили", — говорится в тексте открытого письма.

Как на ситуацию с лишением аккредитации отреагировал уполномоченный по правам человека

На конфликтную ситуацию отреагировал также уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову с требованием вернуть аккредитацию украинским и зарубежным медийщикам, освещавшим события в Херсоне сразу после деоккупации.

"Коммуникация с международными медиа, задача которых давать оперативную информацию с места событий для того, чтобы граждане стран-партнеров собственными глазами увидели, для чего работает оружие и гуманитарные программы, финансируемые по налогам, недостаточна. Неприемлемым в таких условиях является отмена разрешения на работу. Есть необходимость пересмотреть это решение и подходы к работе гражданско-военного сотрудничества с медиа", — написал Лубинец.

Лишение журналистов аккредитации: что этому предшествовало

В воскресенье, 13 ноября, стало известно, что Генштаб ВСУ лишил аккредитации журналистов, проникших в Херсон без разрешения.

По информации руководительницы Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, пресскарты аннулировали журналистам Sky News и CNN.

Об украинских журналистах, работающих в Херсоне, несмотря на запрет Минобороны Украины, известно мало.

Пока можно точно утверждать лишь о том, что в деоккупированном Херсоне работал сотрудник медиа ҐРУНТ Иван Антипенко. СМИ разместило фото из освобожденного Херсона в своем Телеграм-канале.

Фото и видео из освобожденного Херсона в соцсетях публиковали также Тарас Ибрагимов ("Суспильне"), журналисты Associated Press и Леско Кромплиц (REUTERS).

Кроме того, фоторепортаж из освобожденного Херсона сделал корреспондент "Украинской правды" Дмитрий Ларин.

Напомним, ВСУ призвали уехавших из Херсона горожан пока не возвращаться домой из-за обстрелов. Оккупанты, сбежав на левый берег Днепра, обстреливают оттуда населенные пункты, разрушая инфраструктуру и коммуникации, которые вряд ли успеют восстановить до наступления морозов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны официально подтвердило, что части ВСУ зашли в Херсон.