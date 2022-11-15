"Доведеться зробити більше": війна в Україні спровокувала величезний викид гарячих газів в атмосферу

Україна впевнена, що саме Росія має відповідати за ці викиди, а також за загибель тварин і рослин через війну.

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Вторгнення Росії в Україну призвело до викиду в атмосферу великої кількості газів, що зігрівають, заявила Україна на кліматичному саміті ООН в Єгипті, про що пише BBC.

Повідомляється, що ця сума еквівалентна додаванню майже 16 мільйонів автомобілів на дороги Великобританії протягом двох років. Представники України заявили, що Київ збирає докази екологічних злочинів, щоби подати до суду на Росію. Крім того, були знищені дорогоцінні тварини та рослини.

У матеріалі йдеться про те, що війна призвела безпосередньо до викиду 33 мільйонів тонн парникових газів, які нагрівають атмосферу Землі. Про це заявив міністр охорони навколишнього середовища України Руслан Стрілець.

"Росія перетворила наші природні заповідники на військову базу. Росія робить все, щоб скоротити наш і ваш кругозір. Через війну нам доведеться зробити ще більше, щоб подолати кліматичну кризу", — сказав він.

Міністр також повідомив, що українська делегація на кліматичному саміті не планує зустрічатись із російськими представниками в Єгипті. Стрілець також заявив, що відновлення України призведе до значного збільшення викидів до 49 мільйонів тонн вуглекислого газу.

У виданні пишуть, що Україна зібрала докази 2000 "екологічних злочинів" Росії на суму 37 мільйонів євро, включаючи знищення лісів, викид отруйних газів та пошкодження водних об'єктів. Київ планує використати докази, щоб вимагати від Росії компенсації за завдану шкоду.

Крім того, в Україні заявили, що близько 600 тварин і 750 рослин і грибів, у тому числі види, що зникають, перебувають під загрозою через війну, яку почала Росія.

Раніше Фокус повідомляв, що у США покращують високотехнологічні дрони перед можливим відправкою до України. Журналісти з'ясували, що американці побоюються, що дорогі дрони можуть бути збиті в Україні, а секретні технології потраплять до рук росіян.

Також повідомлялося, що на руках Путіна знову відмітили можливі сліди лікування онкології. За даними журналістів, кремлівські ЗМІ опублікували кадри, де намагалися приховати можливі сліди від крапельниці за допомогою накладання водяних знаків.

Ще нагадаємо, що найбільша група Європарламенту закликала визнати РФ державою-терористом. У Європейському парламенті закликали посилити санкції проти Росії, а також орієнтуватися на співпрацю з російським народом та опозицією.