"Придется сделать больше": война в Украине спровоцировала огромный выброс горячих газов в атмосферу

Украина уверена, что именно Россия должна нести ответственность за эти выбросы, а также за гибель животных и растений из-за войны.

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Вторжение России в Украину привело к выбросу в атмосферу большого количества согревающих газов, заявила Украина на климатическом саммите ООН в Египте, о чем пишет BBC.

Сообщается, что эта сумма эквивалентна добавлению почти 16 миллионов автомобилей на дороги Великобритании в течение двух лет. Представители Украины заявили, что Киев собирает доказательства экологических преступлений, чтобы подать в суд на Россию. Кроме того, были уничтожены драгоценные животные и растения.

В материале говорится, что война привела непосредственно к выбросу 33 миллионов тонн парниковых газов, которые нагревают атмосферу Земли. Об этом заявил министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрилец.

"Россия превратила наши природные заповедники в военную базу. Россия делает все, чтобы сократить наш и ваш кругозор. Из-за войны нам придется сделать еще больше, чтобы преодолеть климатический кризис", — сказал он.

Министр также сообщил, что украинская делегация на климатическом саммите не планирует встречаться с российскими представителями в Египте. Стрелец также заявил, что восстановление Украины приведет к значительному увеличению выбросов, до 49 миллионов тонн углекислого газа.

В издании пишут, что Украина собрала доказательства 2000 "экологических преступлений" России на сумму 37 миллионов евро, включая уничтожение лесов, выброс ядовитых газов и повреждение водных объектов. Киев планирует использовать доказательства, чтобы потребовать от России компенсации за причиненный ущерб.

Кроме того, в Украине заявили, что около 600 животных и 750 растений и грибов, в том числе исчезающие виды, находятся под угрозой из-за войны, которую начала Россия.

Ранее Фокус сообщал, что в США улучшают высокотехнологичные дроны перед возможной отправкой в Украину. Журналисты выяснили, что американцы опасаются, что дорогостоящие дроны могут быть сбиты в Украине, а секретные технологии попадут в руки россиян.

Также сообщалось, что на руках Путина вновь заметили возможные следы лечения онкологии. По данным журналистов, кремлевские СМИ опубликовали кадры, на котором пытались скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков.

Еще напомним, что крупнейшая группа Европарламента призвала признать РФ государством-террористом. В Европейском парламенте призвали усилить санкции против России, а также ориентироваться на сотрудничество с российским народом и оппозицией.