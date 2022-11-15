Найближчим часом на бойове чергування поставлять комплекси HAWK, — командування ВПС

Нині українські військові набувають навичок використання ракетного комплексу, який зможе ефективно збивати іранські дрони.

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Незабаром на бойове чергування стануть комплекси HAWK, які Україна отримала з Іспанії. Про це повідомив на брифінгу речник ВПС Юрій Ігнат.

Росія випустила 400 іранських дронів-камікадзе, з яких понад 330 збито силами ППО. Атаки проводилися з окупованих Херсонської та Запорізької областей, Курської області РФ, Білорусі та Криму. Для збиття "Шахідів" необхідно мати засоби у потрібний час та у потрібному місці.

Партнери допомагають Україні у захисті повітряного простору.

"Минулого тижня зробили заяву про передачу зенітних ракетних комплексів середньої дальності NASAMS, які нині у строю і прикривають українське небо. Це хороші новини. Найближчим часом на бойове чергування поставлять комплекс Hawk, з яким наші воїни набувають можливості. Чекаємо й на іншу допомогу від партнерів для посилення українського неба", — заявив Ігнат.

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Також речник Військово-повітряних сил подякував чехам, які розпочали збір коштів на 15 мобільних кулеметних установок для ЗСУ. Україна має велику територію, тому наша країна вдячна всім, хто надає допомогу у її захисті.

Нагадаємо, США анонсували постачання ЗРК Avenger Україні, а також ракети для HAWK. Також в Україну прибули комплекси NASAMS та Aspide.