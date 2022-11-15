В ближайшее время на боевое дежурство поставят комплексы HAWK, – командование ВВС

Ныне украинские военные приобретают навыки использования ракетного комплекса, который сможет эффективно сбивать иранские дроны.

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В скором времени на боевое дежурство станут комплексы HAWK, которые Украина получила из Испании. Об этом сообщил на брифинге спикер ВВС Юрий Игнат.

Россия выпустила 400 иранских дронов-камикадзе, из которых более 330 были сбиты силами ПВО. Атака производились из оккупированных Херсонской и Запорожской областей, из Курской области РФ, Беларуси и Крыма. Для сбития "Шахедов" необходимо иметь средства в нужное время и в нужном месте.

Партнеры помогают Украине в защите воздушного пространства.

"На прошлой неделе было сделано заявление о передаче зенитных ракетных комплексов средней дальности NASAMS, ныне в строю и прикрывающих украинское небо. Это хорошие новости. В ближайшее время на боевое дежурство будет поставлен комплекс Hawk, по которому наши воины приобретают возможности. Ждем и другой помощи от партнеров для усиления украинского неба", — заявил Игнат.

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Также спикер Военно-воздушных сил поблагодарил чехов, которые начали сбор средств на 15 мобильных пулеметных установок для ВСУ. Украина имеет большую территорию, поэтому наша страна благодарна всем, кто оказывает помощь в ее защите.

Напомним, США анонсировали поставку ЗРК Avenger Украине, а также ракеты для HAWK. Также в Украину прибыли комплексы NASAMS и Aspide.