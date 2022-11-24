Російські ЗРС С-400 досягли операційної готовності в армії Туреччини

Раніше Анкара підписала з Москвою угоду на додатковий дивізіон комплексу з частковою локалізацією виробництва.

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Російські зенітно-ракетні системи С-400 досягли готовності в турецькій армії. Про це повідомляє Army Recognition.

У Міноборони Туреччини заявили, що армія готова до використання С-400. Туреччина закупила 4 зенітно-ракетні комплекси у РФ за 2,5 млрд доларів. Туреччина підписала контракт на перший комплекс ще 2017 року. Це викликало скандал у НАТО. Сполучені Штати наполягали і наполягають на тому, що Туреччина має відмовитись від С-400. Натомість Анкара у серпні 2022 року підписала ще один контракт на системи ППО.

С-400 — це російська розробка компанії "Алмаз-Антей". Покликана знищувати повітряні об'єкти, такі як крилаті та балістичні ракети, а також авіацію. Щобільше, заявляється, що ЗРС нібито можуть збивати гіперзвукові ракети. Радіус дії комплексу в залежності від ракети становить від 40 до 400 км.

Нагадаємо, 16 серпня Туреччина підписала угоду з РФ щодо закупівлі ще одного дивізіону ЗРС С-400 із частковою локалізацією виробництва.

16 жовтня 2021 року в Туреччині вперше провели випробування ЗРС С-400.