Российские ЗРС С-400 достигли операционной готовности в армии Турции

Ранее Анкара подписала с Москвой соглашение на дополнительный дивизион комплекса с частичной локализацией производства.

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Российские зенитно-ракетные системы С-400 достигли готовности в турецкой армии. Об этом сообщает Army Recognition.

В Минобороны Турции заявили, что армия готова к использованию С-400. Турция закупила 4 зенитно-ракетных комплекса у РФ за 2,5 млрд долларов. Турция подписала контракт на первый комплекс еще в 2017 году. Это вызвало скандал у НАТО. Соединенные Штаты настаивали и настаивают на том, что Турция должна отказаться от С-400. Вместо этого Анкара в августе 2022 года подписала еще один контракт на системы ПВО.

С-400 — это российская разработка компании "Алмаз-Антей". Призвана уничтожать воздушные объекты такие как крылатые и баллистические ракеты, а также авиацию. Более того заявляется, что ЗРС якобы могут сбивать гиперзвуковые ракеты. Радиус действия комплекса в зависимости от ракеты составляет от 40 до 400 км.

Напомним, 16 августа Турция подписала соглашение с РФ по закупке еще одного дивизиона ЗРС С-400 с частичной локализацией производства.

16 октября 2021 года в Турции впервые провели испытания ЗРС С-400.