Злочини ЄС: у Європейській раді відреагували на спроби обійти санкції

Порушення обмежень, запроваджених стосовно Росії, розцінюватиметься Радою Європи як "злочини ЄС". Наступним кроком стане визначення кримінальних злочинів та покарань за обхід санкцій.

Related video

У понеділок, 28 листопада, Європейська рада проголосувала за включення порушень санкцій до списку "злочинів ЄС", включених до Договіру про функціонування Європейського союзу. Про це повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС.

У публікації наголошують, що обмеження, накладені Європейським союзом на Російську Федерацію, мають бути реалізовані повною мірою. Факт, що в країнах ЄС по-різному визначають порушення санкцій, дає простір для обходу деяких обмежень.

"ЄС рішуче відреагував на неспровоковану і невиправдану війну Росії проти України. Він ввів безпрецедентну кількість санкцій, націлених на російську економіку і позбавивши її можливості продовжувати цю агресію", — заявив міністр юстиції Чехії Павло Блажек.

За словами Блажека, європейським країнам необхідно об'єднати зусилля для того, щоб запобігти спробам обходу санкцій, накладених на РФ. Він зазначив, що згадане рішення Ради є важливим кроком у цьому напрямі.

Наступним етапом забезпечення рівного ступеня функціонування санкцій на всій території Євросоюзу стане директива, за допомогою якої можна буде визначати кримінальні злочини, а також покарання за недотримання обмежень ЄС. Далі документ має бути прийнятий Радою Європи та Європейським парламентом.

На сайті відомства також згадали, що наразі до "злочинів ЄС" відносять правопорушення, пов'язані з тероризмом, торгівлею людьми, сексуальною експлуатацією, розповсюдженням наркотичних речовин, незаконним обігом зброї, відмиванням коштів, корупційними схемами, підробкою грошей та організованою злочинністю.

Нагадаємо, що у Європейському Союзі готують дев'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що нові обмеження вдарять по найболючіших місцях РФ.

Фокус також писав, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європі потрібна суверенна Україна. Водночас політик продовжує критикувати санкції Європейського Союзу щодо Росії.

Ще ми писали, що Європарламент визнав Російську Федерацію спонсором тероризму. Відповідну резолюцію підтримали 494 європейські політики, проти виступили 58, а 44 — утрималися.