Преступления ЕС: в Европейском совете отреагировали на попытки обойти санкции

Нарушение ограничений, введенных по отношению к России, будет расцениваться Советом Европы как "преступления ЕС". Следующим шагом станет определение уголовных преступлений и наказаний за обход санкций.

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В понедельник, 28 ноября Европейский совет проголосовал за включение нарушений санкций в список "преступлений ЕС", включенных в Договор о функционировании Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

В публикации подчеркивают, что ограничения, наложенные Европейским союзом на Российскую Федерацию должны быть реализованы в полной мере. Тот факт, что в странах ЕС по-разному определяют нарушение санкций, дает пространство для обхода некоторых ограничений.

"ЕС решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику и лишивших ее возможности продолжать эту агрессию", — заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек.

По словам Блажека, европейским странам необходимо объединить усилия для того, чтобы пресечь попытки обхода санкций, наложенных на РФ. Он отметил, что упомянутое решение Совета является важным шагом в этом направлении.

Следующим этапом в обеспечении равной степени функционирования санкций на всей территории Евросоюза станет директива, с помощью которой можно будет определять уголовные преступления, а также наказания за несоблюдение ограничений ЕС. Далее документ должен быть принят Советом Европы и Европейским парламентом.

На сайте ведомства также упомянули, что на данный момент к "преступлениям ЕС" относят правонарушения, связанные с терроризмом, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, распространением наркотических веществ, незаконным оборотом оружия, отмыванием средств, коррупционными схемами, подделкой денег и организованной преступностью.

Напомним, что в Европейском Союзе готовят девятый пакет санкций против Российской Федерации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые ограничения ударят по самым болезненным местам РФ.

Фокус также писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужна суверенная Украина. При этом политик продолжает критиковать санкции Европейского союза по отношению к России.

Еще мы писали, что Европарламент признал Российскую Федерацию спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию поддержали 494 европейских политика, против выступили 58, а 44 — воздержались.