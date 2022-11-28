Євросоюз має застосувати до "Групи Вагнера" такий самий підхід, як і до ІДІЛ, — МЗС Естонії

За словами Урмаса Рейнсалу, організації, схожі на угруповання Євгена Пригожина, є виключно терористичними. Членство в них має бути прирівняне до кримінальних дій.

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Європейський Союз має застосовувати до "Групи Вагнера" такий самий підхід, як до ІДІЛ. Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Це означає, що якщо людина їде в Європу і вона причетна до діяльності ІДІЛ або фінансує її будь-яким чином, це вже означатиме кримінальний злочин. Тому заборонити їм [членам "Групи Вагнера"] перебувати в Європі та заморозити їхні активи", –– прокоментував естонський дипломат.

Він вважає, що європейські країни мають застосовувати комплексний підхід у цьому питанні.

Як вважає глава МЗС Естонії, організації, схожі на угруповання Євгена Пригожина, є виключно терористичними. З цієї причини членство в них також має бути прирівняне до кримінальних дій.

"Група Вагнера": історія з кувалдою та наручниками

Минулої середи, 23 листопада, засновник "Групи Вагнера" Євген Пригожин відправив у Європарламент кувалду із закривавленою рукояткою та логотипом збройного формування. Кувалду він помістив у кейс для музичних інструментів. Одіозний російський олігарх супроводив свою витівку заявою про те, що з цього дня він оголошує Європарламент "розпущеним".

У відповідь на провокацію Пригожина глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу відправив у Гаагу наручники. За його словами, вони чекатимуть, коли засновника "Групи Вагнера" судитимуть за воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, Європарламент підтримав резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. У підсумковому документі зазначено, що режим президента РФ Володимира Путіна вчинив звірства щодо мирних жителів України, у тому числі в Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані й інших українських містах.

Президент України Володимир Зеленський подякував євродепутатам за їхнє рішення та наголосив, що воно є цілком справедливим.