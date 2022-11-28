Евросоюз должен применить к "Группе Вагнера" такой же подход, как и к ИГИЛ, — МИД Эстонии

По словам Урмаса Рейнсалу, организации, похожие на группировку Евгения Пригожина, являются исключительно террористическими. Членство в них должно быть приравнено к уголовным действиям.

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Европейский Союз должен применять к "Группе Вагнера" такой же подход, как к ИГИЛ. Об этом в интервью "Суспільному" заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Это означает, что если человек едет по Европе и он причастен к деятельности ИГИЛ, или финансирует его каким-либо образом, это уже будет означать уголовное преступление. Поэтому запретить им [членам "Группы Вагнера" находиться в Европе и заморозить их активы", –– прокомментировал эстонский дипломат.

Он считает, что европейские страны должны применять комплексный подход в этом вопросе.

Как считает глава МИД Эстонии, организации, похожие на группировку Евгения Пригожина, являются исключительно террористическими. По этой причине членство в них также должно быть приравнено к уголовным действиям.

"Группа Вагнера": история с кувалдой и наручниками

В прошлую среду, 23 ноября, основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин отправил в Европарламент кувалду с окровавленной рукояткой и логотипом вооруженного формирования. Кувалду он поместил в кейс для музыкальных инструментов. Одиозный российский олигарх сопроводил свою выходку заявлением о том, что с этого дня он объявляет Европарламент "распущенным".

В ответ на провокацию Пригожина глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отправил в Гаагу наручники. По его словам, они будут ждать, когда основателя "Группы Вагнера" будут судить за военные преступления в Украине.

Напомним, Европарламент поддержал резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. В итоговом документе отмечено, что режим президента РФ Владимира Путина совершил зверства в отношении мирных жителей Украины, в том числе в Буче, Ирпене, Изюме и Лимане и в других украинских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил евродепутатов за их решение и подчеркнул, что оно является полностью справедливым.