Син Портнова виїхав із України за підробленими документами, — ЗМІ (фото)

29-річний Ігор Портнов, за даними журналістів, отримав від Львівської ОВОЗ дозвіл на виїзд у статусі волонтера.

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Син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов, у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер за підробленими документами. Про це повідомляє портал "Наші Гроші Львів".

На початку вересня проект "Схеми" опублікував розслідування, присвячене синові екс-нардепа Андрія Портнова. Журналісти з'ясували, що 29-річний Ігор Портнов отримав тимчасовий дозвіл на виїзд у статусі волонтера та не повернувся до України.

Для перетину кордону з Польщею Портнов використав дозвіл Львівської військової адміністрації на підставі звернення від ГО "Народна самооборона". Розслідування показало, що документ є фальшивим. Про це свідчить фейкова емблема, назва та печатка без ЄДРОУ.

[ + – ] Лист від ГО "Народна самооборона"

[ + – ] Порівняння оригінального та підробленого друку

У Львівській ОВА заявили, що вони не знають, з якої електронної пошти їм надіслали підроблені документи, необхідні для виїзду Ігоря Портнова. В адміністрації додали, що через велику кількість звернень дані на сервері зберігаються не більше 30-45 днів.

У відомстві також зазначили, що до їх повноважень не входить перевірка даних, які до них надходять. Представники ОВА заявили, що у них немає можливостей та засобів контролю за перетином кордону громадянами України, а також за їх поверненням.

У Державній прикордонній службі також відмовилися коментувати ситуацію, пославшись на турботу про персональні дані.

Раніше також повідомлялося, що у червні прикордонники дозволили Андрію Портнову виїхати з України через КПП у Закарпатській області. Працівники прикордонної служби не уточнили, на якій підставі колишній співробітник Адміністрації президента часів Януковича зміг залишити країну.

Ще Фокус писав, що у грудні минулого року Сполучені Штати ввели санкції щодо Портнова. Вашингтон вважає колишнього заступника глави Адміністрації президента "причетним до порушення прав людини".