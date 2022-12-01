"До 2500 солдатів на місяць": США готують розширення допомоги для ЗСУ, — CNN

В адміністрації Байдена розглядають можливість навчання українських військових на американських базах, розташованих у Німеччині.

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Офіційні особи США повідомляють про плани щодо розширення навчання ЗСУ за участю американських військових. В місяць на базі США в Німеччині зможуть тренуватися до 2500 українських солдатів, про що повідомляє CNN.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України американські інструктори навчили управлінню деякими видами озброєння кілька тисяч українських солдатів. У виданні зазначають, що згадана ініціатива не лише збільшить кількість кваліфікованих військових в Україні, а й розширить їхню компетенцію.

Нові навчання передбачають освоювання бійцями складніших тактик бою. Наприклад, солдати зможуть практикуватися в координації маневрів піхоти за підтримки артилерії.

За словами одного з джерел CNN, у Німеччині ЗСУ зможуть отримати "набагато більш інтенсивний та всебічний" військовий вишкіл, ніж у Польщі та Великій Британії.

У виданні уточнюють, що ініціатива щодо розширення навчання надійшла від України. Наразі пропозиція перебуває на міжвідомчому розгляді адміністрації.

Представники президента США Джо Байдена поки не коментують цю інформацію, заявивши, що "ми не випереджатимемо рішення, які ще не були прийняті, але ми постійно шукаємо способи переконатися, що українці мають навички, необхідні, щоб досягти успіху на полі бою, оскільки Україна захищає свою територію від російської агресії.

Американське командування у Європі також не підтвердило інформацію про нові навчання.

"У нас немає офіційного запиту. Але загалом це, здається, повністю відповідає нашим спільним зусиллям щодо підтримки України", — наводить слова одного з німецьких чиновників CNN.

Нагадаємо, що США із союзниками обговорюють можливість навчання українських льотчиків, щоб допомогти Україні створити оновлені ВПС.

Фокус також повідомляв, що Вашингтон хоче створити довгострокову місію з військової підтримки України. В адміністрації президента Байдена призначать генерала, який очолить зусилля щодо навчання та надання допомоги.

Ще ми писали про те, що Сполучені Штати виділять Україні 53 мільйони доларів на ремонт, техобслуговування та посилення української енергосистеми.