HIMARS відрізають логістику: ЗС РФ діставатимуться Криму лише на кораблях, — генерал США (карта)

За словами генерал-лейтенанта Бена Годжеса, українські війська затягують зашморг навколо Криму. Лінія постачання від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ вже частково прострілюється HIMARS.

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Одна з переваг визволення Херсона полягає в тому, що в радіусі дії HIMARS та іншої високоточної далекобійної артилерії ЗСУ тепер опинилися обидва береги Дніпра. Про це заявив колишній командувач військ США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, повідомляє New Debate.

Але що важливіше, у зоні досяжності снарядів HIMARS опинилася російська логістика, за допомогою якої поповнюються запаси нової техніки, палива та боєприпасів у Криму через наземний маршрут уздовж Азовського моря.

[ + – ] Радіус дії HIMARS

"Це дуже важливий крок, щоб затягнути петлю навколо Криму. <…> Контрнаступ ЗСУ в районі Херсона — це праве крило. Зусилля, які почалися на початку вересня у Харківській області і продовжуються у напрямку Донецька, Луганська та Маріуполя, — це ліве", — зазначив Годжес.

За оцінками експерта, два ці контрнаступальні угруповання ЗСУ зімкнуться в Криму.

[ + – ] Контрнаступ ЗСУ на Херсонському напрямку

У росіян лише дві лінії постачання, які ведуть до Криму. Перша — Кримський міст, значно пошкоджений під час атаки. Ще одна лінія постачання тягнеться від Ростовської області через Маріуполь та Бердянськ. Цей район вже зараз частково знаходиться у радіусі дії HIMARS.

[ + – ] Наступ на Крим

Контрнаступальна кампанія ЗСУ має ізолювати Крим та відрізати логістику.

"Єдиним можливим способом доставити або вивезти будь-що з Криму скоро будуть кораблі, які, звичайно, вразливі", — зазначив експерт.

[ + – ] Генерал-лейтенант Бен Годжес — про стан справ на фронті

Руйнування залізниць між Сватовим та Кремінною

[ + – ] Район Сватово-Кременної

Залізниці — ще один елемент російської логістики, який зазнає атак ЗСУ.

Українські війська зруйнували залізничне сполучення між Сватовим та Кремінною.

"Це важлива частина російської логістики, яка дозволяє їм атакувати ЗСУ з флангів та постачати свої війська. Українці продовжують розважливо руйнувати російську логістику", — сказав він.

[ + – ] Лінія постачання від Ростова у зоні дії HIMARS

"Крим — це приз. Український уряд недвозначно заявив, що не зупиниться, доки не відновить суверенітет на всіх українських територіях, зокрема й у Криму", — пояснив Годжес.

[ + – ] Карта деокупованої України

За словами експерта, росіяни зазнають поразки у кожному з аспектів цієї війни. Єдине, що вони можуть зробити, це спробувати затягнути конфлікт. Створити таке становище, за якого можна було б тиснути на Київ, щоб схилити до переговорів.

Бен Годжес також нагадав про масовані обстріли об'єктів енергомережі.

За його словами, російське керівництво поставило за мету зробити українські міста непридатними для життя.

[ + – ] Постраждала під час обстрілів

Вибір цивільних цілей, які не являють військової цінності, невипадковий. Це було відразу ж після від'їзду з G20 глави російського МЗС Сергія Лаврова.

[ + – ] Постраждалі під час обстрілів

"Це було не тільки продовження воєнних злочинів, але ще й гігантський середній палець, який Кремль показав Заходу. Повна неповага, яку в РФ продовжуватиме демонструвати, обираючи як ціль громадянські цілі, незалежно від того, що думає решта світу", — сказав Годжес, який вважає, що настав час, щоб країни Заходу переглянули заборону на постачання Україні ракет ATACMS.

Ракети ATACMS

[ + – ] Радіус дії ракети ATACMS

Радіус дії ракетних систем ATACMS — 300 км.

"Якби в України сьогодні були ракети ATACMS, вони могли б бити по Севастополю з Одеси. Чому це важливо? Та тому, що значна частина ракет, якими бомбили Україну, запускалися з Криму. Як тільки ЗСУ наблизиться на достатню відстань до російських баз, звідки запускаються ракети "Іскандер", скоротиться і кількість жертв", — сказав Годжес.

Ракети в Польщі

Годжес зазначив також реакцію західних лідерів на вибухи ракет у Польщі, зокрема канцлера ФРН Олафа Кільця та президента Франції Емманюеля Макрона, які заявили, неважливо, хто запустив ракети, — у цьому винна Росія.

[ + – ] Брифінг у Пентагоні

"РФ місяцями запускала ракети по цивільних цілях. А цей випадок стався через те, що українці намагалися захистити цивільне населення від ракетних атак", — пояснив Годжес.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС може повернутись під контроль України. Відключення Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС може призвести до значного дефіциту електроенергії і, отже, тривалого блекауту.

Раніше Фокус повідомляв, що Макрон вважає, що Росії потрібно надати "гарантію безпеки" в Європі. За словами президента Франції, рішення про переговори між РФ та Україною має ухвалювати Київ.