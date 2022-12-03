HIMARS отрезают логистику: ВС РФ будут добираться в Крым только на кораблях, — генерал США (карта)

По словам генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, украинские войска затягивают петлю вокруг Крыма. Линия снабжения от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск уже частично простреливается HIMARS.

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Одно из преимуществ освобождения Херсона состоит в том, что в радиусе действия HIMARS и прочей высокоточной дальнобойной артиллерии ВСУ теперь оказались оба берега Днепра. Об этом заявил бывший командующий войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, сообщает New Debate.

Но что более важно, в зоне досягаемости снарядов HIMARS оказалась российская логистика, посредством которой пополняются запасы новой техники, топлива и боеприпасов в Крыму через наземный маршрут вдоль Азовского моря.

[ + – ] Радиус действия HIMARS

"Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. <…> Контрнаступление ВСУ в районе Херсона — это правое крыло. У усилия, которые начались в начале сентябре в Харьковской области и продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, — это левое", — отметил Ходжес.

По оценкам эксперта, две эти контрнаступательные группировки ВСУ сомкнутся в Крыму.

[ + – ] Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

У россиян только две линии снабжения, которые ведут в Крым. Первое — Крымский мост, значительно поврежденный во время атаки. Еще одна линия снабжения тянется от Ростовской области через Мариуполь и Бердянск. Это район уже сейчас частично находится в радиусе действия HIMARS.

[ + – ] Наступление на Крым

Контрнаступательная кампания ВСУ должна изолировать Крым и отрезать логистику.

"Единственным возможным способом доставить или вывезти что-либо из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы", — отметил эксперт.

[ + – ] Генерал-лейтенант Бен Ходжес — о положении дел на фронте

Разрушение железных дорог между Сватовым и Кременной

[ + – ] Район Сватово-Кременной

Железные дороги — еще один элемент российской логистики, который подвергается атакам ВСУ.

Украинские войска разрушили железнодорожное сообщение между Сватовым и Кременной.

"Это важная часть российской логистики, которая позволяет им атаковать ВСУ с флангов и снабжать свои войска. Украинцы продолжают расчетливо разрушать российскую логистику", — сказал он.

[ + – ] Линия снабжения от Ростова в зоне действия HIMARS

"Крым — это приз. Украинское правительство недвусмысленно заявило, что не остановится, пока не восстановит суверенитет на всех украинских территориях, в том числе и в Крыму", — пояснил Ходжес.

[ + – ] Карта деоккупированной Украины

По словам эксперта, россияне терпят поражение в каждом из аспектов этой войны. Единственное, что они могут сделать — это попытаться затянуть конфликт. Создать такое положение, при котором можно было бы оказывать давление на Киев, чтобы склонить к переговорам.

Бен Ходжес также напомнил о массированных обстрелах объектов энергосети.

По его словам, российское руководство задалось целью сделать украинские города непригодными для жизни.

[ + – ] Пострадавшая во время обстрелов

Выбор гражданских целей, которые не представляют военной ценности, неслучаен. Это последовало сразу же после отъезда с G20 главы российского МИДа Сергея Лаврова.

[ + – ] Пострадавшие во время обстрелов

"Это было не только продолжение военных преступлений, но еще и гигантский средний палец, который Кремль показал Западу. Полное неуважение, которое в РФ будет продолжать демонстрировать, выбирая в качестве мишеней гражданские цели, независимо от того, что думает остальной мир", — сказал Ходжес, который считает, что пришло время, чтобы страны Запада пересмотрели запрет на поставки Украине ракет ATACMS.

Ракеты ATACMS

[ + – ] Радиус действия ракеты ATACMS

Радиус действия ракетных систем ATACMS — 300 км.

"Если бы у Украины сегодня были ракеты ATACMS, они могли бы бить по Севастополю из Одессы. Почему это важно? Да потому, что значительная часть ракет, которыми бомбили Украину, запускались из Крыма. Как только ВСУ приблизятся на достаточное расстояние к российским базам, откуда запускаются ракеты "Искандер", сократится и число жертв", — сказал Ходжес.

Ракеты в Польше

Ходжес отметил также реакцию западных лидеров на взрывы ракет в Польше, в том числе канцлера ФРГ Олафа Кольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые заявили, неважно, кто запустил ракеты, — в этом виновата Россия.

[ + – ] Брифинг в Пентагоне

"РФ месяцами запускала ракеты по гражданскими целям. А этот случай произошел из-за того, что украинцы пытались защитить гражданское население от ракетных атак", — пояснил Ходжес.

Напомним, что Запорожская АЭС может вернутся под контроль Украины. Отключение Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС может привести к значительному дефициту электроэнергии и, следовательно, к длительному блэкауту.

Ранее Фокус сообщал, что Макрон считает, что России нужно предоставить "гарантии безопасности" в Европе. Со слов президента Франции, решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.