Американці домінують: продаж зброї у світі збільшується сьомий рік поспіль

Аналітики шведського інституту SIPRI підрахували, що лише за минулий рік топ 100 світових компаній зброї продали товарів на 592 млрд доларів. Частка військових компаній із США — майже 300 млрд доларів.

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Світовий продаж зброї та військових послуг збільшується сьомий рік поспіль. Минулого року 100 найбільших компаній зброї продали товарів на 592 млрд доларів — на 1,9 % більше, ніж роком раніше, повідомили аналітики Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Темп збільшення продажів зброї у 2020-2021 роках виявився більшим за показник 2019-2020 років на 1,1%, зазначається у звіті.

Повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, як кажуть фахівці, додало труднощів у ланцюжках постачань, які спостерігалися ще з минулого року через пандемію коронавірусу.

"Ми могли б отримати ще більший показник продажів зброї у 2021 році, якби не постійні проблеми з постачаннями. Великі та дрібні збройові компанії повідомляли про падіння продажів", — прокоментувала ситуацію директорка програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Люсі Беро-Судро.

Деякі гравці, наприклад, Airbus (виробник пасажирських, вантажних і військово-транспортних літаків) і General Dynamics (найбільший у світі виробник військової та аерокосмічної техніки) говорили про нестачу робочої сили.

[ + – ] General Dynamics є великим виробником військової та аерокосмічної техніки

Експерти вважають, що Росія є основним постачальником сировини, що використовується у виробництві зброї. Тому її вторгнення в Україну може завадити зусиллям США та Європи зміцнити збройні сили та поповнити збройові запаси після їхнього відправлення в Україну.

"Якщо збої в ланцюжку постачань продовжаться, деяким великим виробникам зброї може знадобитися кілька років, щоб задовольнити попит, створений війною в Україні", — заявив старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Незважаючи на показники про збільшення виробництва російських військових концернів у звіті, вони мають труднощі з доступом до напівпровідників. По них б'ють антиросійські санкції, зазначають автори.

Наприклад, концерн "Алмаз-Антей" (об'єднує підприємства, які розробляють та випускають озброєння для систем ППО та ПРО) заявила про неможливість отримати платежі за частину експортних постачань.

Топ 100 світових збройових компаній

Американські військові компанії, за оцінками співробітників інституту, домінують у топ 100 лідерів продажу. Так, 40 американських компаній минулого року продали обладнання на 299 млрд доларів.

Із 2018 року 5 найбільших компаній зброї зі списку топ 100 розташовані в США.

У Європі станом на 2021 рік було 27 компаній із топь100, сукупний обсяг їхніх продажів становив 123 мільярди доларів. Продаж збільшився на 4,2% порівняно з 2020 роком, додали експерти.

[ + – ] У топ 100 збройових компаній за версією SIRPI увійшли 6 російських заводів

"Більшість європейських компаній із військової аерокосмічної галузі заявили про збитки за 2021 рік через збої в ланцюжку постачань", — сказав дослідник програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Проте французька літакобудівна компанія Dassault Aviation Group показала прибуток у військово-космічному секторі — продаж компанії зріс на 59%, до 6,3 млрд доларів у 2021 році завдяки відправленню 25 бойових літаків Rafale.

Загальний обсяг продажів зброї 21 компанії з Азії та Океанії 2021 року становив 136 млрд доларів — падіння на 5,8% порівняно з 2020 роком. Вісім китайських збройових компаній продали озброєння на 109 млрд доларів, це на 6,3% більше.

Продаж зброї 4 південнокорейських компаній зі світового рейтингу збільшився на 3,6% у 2021 році й досяг 7,2 млрд доларів. У звіті йдеться про збільшення продажу компанії Hanwha Aerospace на 7,6%. Прогнозується значне збільшення продажів Hanwha найближчими роками після підписання угоди з Польщею після вторгнення РФ в Україну.

У топ 100 збройових компаній за версією SIRPI увійшли 6 російських, вони продали озброєння на 17,8 млрд доларів. Ще 5 компаній на Близькому Сході продали зброю на 15 млрд доларів.

Нагадаємо, що нещодавно глава українського МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна отримує зброю від партнерів. Країни, які публічно заперечують участь у військовій допомозі, постачають зброю для ЗСУ таємно.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов говорив, що не про всі західні постачання можна говорити відкрито. За його словами, Росія не має шансів на перемогу у війні з Україною.

В Офісі президента України раніше заявили про неможливість зупинити війну взимку. Тому ЗСУ потрібно до 200 танків, близько 300 одиниць бронетехніки, до 70 РСЗВ і близько 15 систем ПРО.