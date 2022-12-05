Американцы доминируют: продажи оружия в мире увеличиваются седьмой год подряд

Аналитики шведского института SIPRI подсчитали, что только за прошлый год топ-100 мировых оружейных компаний продали товаров на 592 млрд долларов. Доля военных компаний из США – почти 300 млрд долларов.

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Мировая продажа оружия и военных услуг увеличиваются седьмой год подряд. В прошлом году 100 крупнейших оружейных компаний продали товаров на 592 млрд долларов — на 1,9 % больше, чем годом ранее, сообщили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Темп увеличения продаж оружия в 2020-2021 годах оказался больше показателя 2019-2020 годов на 1,1 %, указывается в отчете.

Полномасштабное военное вторжение РФ в Украину, как говорят специалисты, добавило трудностей в цепочках поставок, которые наблюдались еще с прошлого года из-за пандемии коронавируса.

"Мы могли бы получить еще больший показатель продаж оружия в 2021 году, если бы не постоянные проблемы с поставками. Крупные и мелкие оружейные компании cообщали о падении продаж" — прокомментировала ситуацию директор программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

Некоторые игроки, например, Airbus (производитель пассажирских, грузовых и военно-транспортных самолетов) и General Dynamics (крупнейший в мире производитель военной и аэрокосмической техники), говорили о нехватке рабочей силы.

[ + – ] General Dynamics является крупным производителем военной и аэрокосмической техники

Эксперты считают, что Россия — основной поставщик сырья, используемого в производстве оружия. Поэтому ее вторжение в Украину может помешать усилиям США и Европы укрепить вооруженные силы и пополнить оружейные запасы после их отправки в Украину.

"Если сбои в цепочке поставок продолжатся, некоторым крупным производителям оружия может потребоваться несколько лет, чтобы удовлетворить спрос, созданный войной в Украине", — заявил старший научный сотрудник SIPRI Диего Лопес да Силва.

Несмотря на отчетные показатели об увеличении производства российских военных концернов, они испытывают трудности с доступом к полупроводникам. По ним бьют антироссийские санкции, отмечают авторы.

К примеру, концерн "Алмаз-Антей" (объединяет предприятия, разрабатывающие и выпускающие вооружения для систем ПВО и ПРО) заявила о невозможности получить платежи за часть экспортных поставок.

Топ-100 мировых оружейных компаний

Американские военные компании, по оценкам сотрудников института, доминируют в топ-100 лидеров продаж. Так, 40 американских компаний в прошлом году продали оборудования на 299 млрд долларов.

С 2018 года 5 крупнейших оружейных компаний из списка топ-100 находятся в США.

В Европе по состоянию на 2021 год было 27 компаний из топ-100, совокупный объем их продаж составил 123 миллиардов долларов. Продажи увеличились на 4,2% по сравнению с 2020 годом, добавили эксперты.

[ + – ] В топ-100 оружейных компаний по версии SIRPI вошли 6 российских заводов

"Большинство европейских компаний из военной аэрокосмической отрасли заявили об убытках за 2021 год из-за сбоев в цепочке поставок", — сказал исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Лоренцо Скараццато.

Однако французская самолетостроительная компания Dassault Aviation Group показала прибыль в военно-космическом секторе — продажи компании выросли на 59%, до 6,3 млрд долларов в 2021 году благодаря отправке 25 боевых самолетов Rafale.

Общий объем продаж оружия 21 компании из Азии и Океании в 2021 году составил 136 млрд долларов — падение на 5,8 % по сравнению с 2020 годом. Восемь китайских оружейных компаний продали вооружений на 109 млрд долларов, на 6,3 % больше.

Продажи оружия 4 южнокорейских компаний из мирового рейтинга увеличился на 3,6% в 2021 году и достиг 7,2 млрд долларов. В отчете говорится об увеличении продаж компании Hanwha Aerospace на 7,6%. Прогнозируется значительное увеличение продаж Hanwha в ближайшие годы после подписания соглашения с Польшей после вторжения РФ в Украину.

В топ-100 оружейных компаний по версии SIRPI вошли 6 российских, они продали вооружений на 17,8 млрд долларов. Еще 5 компаний на Ближнем Востоке продали оружие на 15 млрд долларов.

Напомним, что недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина получает оружие от партнеров. Страны которые публично отрицают участие в военной помощи, поставляют оружие для ВСУ тайно.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов говорил, что не о всех западных поставках можно говорить открыто. По его словам, у России нет шансов на победу в войне с Украиной.

В Офисе президента Украины ранее заявили о невозможности остановить войну зимой. Поэтому ВСУ нужно до 200 танков, около 300 единиц бронетехники, до 70 РСЗО и около 15 систем ПРО.