Намалювали Z-символ: Росія відправляє до Європи товари вкраденими українськими вагонами, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Росія забрала групу вагонів та цистерн із Сумської області. Наразі використовує їх для доставки своїх товарів до Європейського Союзу.

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Росіяни використовують для перевезення вантажів до Євросоюзу крадені в Україні цистерни. Наприклад, у Литві знову помітили залізничну цистерну АТ "Українська залізниця". Про це пише The Insider.

Примітно, що раніше її вже не пускали на територію Литви через символ "Z". Це, як пише телеграм-канал "Live. Спільнота залізничників Білорусі", сталося ще 8 листопада. Тоді цистерна перевозила добрива із Росії до Литви через Білорусь.

У митниці Литви заявили, що не пропускатимуть цю цистерну саме через символ російської агресії. Після інциденту символ вирішили зафарбувати. І ось цистерна вже відправлена повторно до Литви. 12 листопада вантаж прибув до залізничного прикордонного пункту Кяна.

Як пише The Insider, цю цистерну Росія вкрала в України, вивізши її із Сумської області. Також РФ забрала ще групу вагонів. Окупанти не перереєстрували вагони, не змінили власника та не стали присвоювати вагонам нові номери.

Також видання повідомляє, що цистерна до нанесення Z-символіки неодноразово спокійно проходила через Литовський кордон тим же маршрутом і з аналогічним вантажем без жодних проблем. Йдеться про чотири рейси з Росії. Тоді цистерна перевозила аміак.

[ + – ] Поїздка української цистерни з Росії до Литви

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти масово зносять багатоповерхівки у Маріуполі. Загалом від обстрілу росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків.

Ще нагадаємо, що, за словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, РФ може обстріляти Україну в століття створення СРСР. Водночас Ягун сподівається, що в Україні теж готуються до атак окупантів.

Також повідомлялося, що в Казані оштрафовано дівчину з плакатом "Я люблю свого тата". Рішенням суду росіянку оштрафували на 30 тисяч рублів.