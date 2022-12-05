Нарисовали Z-символ: Россия отправляет в Европу товары краденными украинскими вагонами, — СМИ

Журналисты пишут, что Россия забрала группу вагонов и цистерн из Сумской области. Теперь использует их для доставки своих товаров в Европейский союз.

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Россияне используют для перевозки грузов в Евросоюз краденные у Украины цистерны. К примеру, в Литве снова заметили железнодорожную цистерну АО "Украинская железная дорога". Об этом пишет The Insider.

Примечательно, что ранее ее уже не пускали на территорию Литвы из-за нанесенного символа "Z". Это, как пишет телеграм-канал "Live. Сообщество железнодорожников Беларуси", произошло еще 8 ноября. Тогда цистерна перевозила удобрения из России в Литву через Беларусь.

В таможне Литвы заявили, что не будут пропускать эту цистерну именно из-за символа российской агрессии. После инцидента символ было решено закрасить. И вот цистерна уже была отправлена повторно в Литву. 12 ноября груз прибыл на железнодорожный пограничный пункт Кяна.

Как пишет The Insider, эту цистерну Россия украла у Украины, вывезя ее из Сумской области. Также РФ забрала себе еще группу вагонов. Оккупанты не перерегистрировали вагоны, не сменили собственника и не стали присваивать вагонам новые номера.

Также издание сообщает, что цистерна до нанесения Z-символики не раз спокойно проходила через Литовскую границу по тому же маршруту и с аналогичным грузом без каких-либо проблем. Речь идет о четырех рейсах из Росси. Тогда цистерна перевозила аммиак.

[ + – ] Поездка украинской цистерны из России в Литву

Ранее Фокус сообщал, что российские оккупанты массово сносят многоэтажки в Мариуполе. В общей сложности от обстрела россиян пострадали 2257 многоквартирных домов.

Еще напомним, что по словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, РФ может обстрелять Украину в столетие создания СССР. В то же время Ягун надеется, что в Украине тоже готовятся к атакам оккупантов.

Также сообщалось, что в Казани была оштрафована девушка с плакатом "Я люблю своего папу". Решением суда россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей.